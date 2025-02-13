Жителей Алтайского края предупредили о схемах мошенников на 14 февраля
От проделок аферистов страдают курьеры и обычные покупатели
13 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
Полиция Алтайского края предупредила о мошеннических схемах, по которым могут обмануть жителей региона в День святого Валентина.
Как сообщили в ведомстве, в этот праздник многие желают поздравить близких и заказывают через различные сервисы подарки, цветы и угощения. Причем зачастую в этом случае страдают курьеры: аферист заказывает цветы через службу доставки, дает адрес и просит курьера перевести ему на телефон определенную сумму и купить дорогой коньяк. Он обещает встретить доставщика, чтобы вернуть деньги. Но по прибытии на указанный адрес оказывается, что его не существует, а заказчик перестает отвечать.
Еще одна схема – распродажа фенов, утюжков и прочей техники по крайне низким ценам якобы в честь праздника. Покупатель по предоплате заказывает товар, но получает в итоге пустую коробку либо вообще ничего. Продавец же, как только ему заплатили, удаляет о себе всю информацию.
"Заказывая товары или обеспечивая поступивший заказ, убедитесь, что ваш партнер – не мошенник. Что адрес, который он дает, реальный. Страница продавца расположена на известной площадке, и он торгует давно. Не делайте необоснованные предоплаты. Не "покупайтесь" на дешевизну подарков", – призвали в МВД.
13:17:29 13-02-2025
У моих мошенниц одна схема - ты мужыг или нет?