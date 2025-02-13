Жителей Алтайского края предупредили о схемах мошенников на 14 февраля

От проделок аферистов страдают курьеры и обычные покупатели

13 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com

Полиция Алтайского края предупредила о мошеннических схемах, по которым могут обмануть жителей региона в День святого Валентина.

Как сообщили в ведомстве, в этот праздник многие желают поздравить близких и заказывают через различные сервисы подарки, цветы и угощения. Причем зачастую в этом случае страдают курьеры: аферист заказывает цветы через службу доставки, дает адрес и просит курьера перевести ему на телефон определенную сумму и купить дорогой коньяк. Он обещает встретить доставщика, чтобы вернуть деньги. Но по прибытии на указанный адрес оказывается, что его не существует, а заказчик перестает отвечать.

Еще одна схема – распродажа фенов, утюжков и прочей техники по крайне низким ценам якобы в честь праздника. Покупатель по предоплате заказывает товар, но получает в итоге пустую коробку либо вообще ничего. Продавец же, как только ему заплатили, удаляет о себе всю информацию.