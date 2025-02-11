"Придет мой муж, советуйте ему этот букет". Цена любви и счастья к 14 февраля

Amic.ru выяснил, сколько стоят цветы в преддверии Дня всех влюбленных и что пользуется спросом в этот праздник

11 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Букет цветов / Фото: Don buton

До Дня всех влюбленных остается совсем немного времени, и те, кто отмечают этот праздник, ломают голову, какой подарок сделать своей второй половинке. Одним из самых беспроигрышных вариантов для девушки остаются цветы. Во сколько обойдется букет в Барнауле и почему к 14 февраля они дорожают сильнее, чем к 8 марта, выяснил amic.ru.

Есть ли выбор цветов в Барнауле?

От выбора цветов в магазинах Барнаула разбегаются глаза. В холодильниках стоят российские розы, уже пришли поставки из Голландии. Сегодня-завтра приедут розы из Эквадора, которые славятся своей стойкостью. Однако ажиотажа к 14 февраля в столице Алтайского края флористы не прогнозируют.

"Последние два года мы, наоборот, отмечали тенденцию, что продажи к 14 февраля упали. Многие мужчины этот праздник не признают и говорят, что он не наш. Это, скорее, повод для молодежи устроить романтик и порадовать свою девушку букетом. Но чтобы поступали большие заказы и женщины утопали в цветах, такого нет. Объем продаж сопоставим с обычной неделей", – рассказывает владелица сети салонов "Букетная Fruttela" Ирина Семенова.

Цветы и подарки / Фото: amic.ru

Флорист магазина "Цветы от Татьяны" Елена говорит, что пока очередь из клиентов не выстраивается, но все-таки продажи идут. Молодые люди, помимо цветов, покупают возлюбленным воздушные шары, сердечки, мягкие игрушки: плюшевых медведей и котов, которые стали новым трендом.

В салоны Don buton на букеты, конфетно-цветочные боксы и композиции уже тоже есть предзаказы. Но эта закономерность справедлива только для густонаселенного Индустриального района, где в новостройках проживает много молодежи, говорит владелица сети Олеся Шубина.

"14 февраля – это прекрасный повод порадовать любимую женщину цветами. Мы уже выставляем сторис с разными композициями, и наши постоянные клиентки пишут: "Придет мой муж Леша, посоветуйте ему вот этот букетик". Леша еще не знает, что подарить своей супруге, а мы уже в курсе. Однако в целом продажи в этот день идут не так активно, как, например, 8 марта", – рассказывает Олеся Шубина.

А сколько будут стоить цветы 14 февраля?

Несмотря на то, что в России День всех влюбленных признают не все и широко не отмечают, закупочные цены на цветы к этой дате вырастают всегда. И даже сильнее, чем к 8 марта, подчеркивает Ирина Семенова.

"Цены поднимаются независимо от нашего желания. Мы все работаем с Эквадором и Голландией, а общемировой спрос на цветы там к этой дате огромный. 14 февраля празднуют даже шире, чем Международный женский день. Так как все поставщики, включая наших, работают на тендерной основе, партию товара может выкупить тот, кто предложит большую цену. И мы вынуждены включаться в эту гонку", – объясняет Ирина.

В этом году оптовые цены для предпринимателей в зависимости от вида цветка и страны происхождения ко Дню святого Валентина обошлись дороже в среднем на 15–30%. Естественно, эти дополнительные затраты они неизбежно будут закладывать в розничную цену. Руководитель "Букетной Fruttela" отмечает, что максимальная наценка всегда происходит на красную розу – символ любви и страсти. Этот цветок чаще других мужчины дарят своим возлюбленным.

"Если две недели назад 50-сантиметровую красную эквадорскую розу мы продавали по 260 рублей, то к 14 февраля она будет стоить в пределах 300–320 рублей. И ниже цену мы сделать не сможем, работать в убыток никто не будет", – прогнозирует владелица сети салонов цветов "Букетная Fruttela" Ирина Семенова.

Большой выбор цветов к празднику / Фото: Don buton

В Don buton подтверждают, что на 14 февраля мужчины предпочитают брать монобукеты из роз, композиции с ними и просто розы под ленту. В сети салонов этот цветок высотой от 60 сантиметров подорожает к празднику минимум на 20%: с 350 рублей их цена в зависимости от размера вырастет до 400–450.

В Moulen Rose рассказывают, что у них есть цветы из России, Эквадора, Южной Африки, Голландии, Чили и России. По словам маркетолога Виктории Климентьевой, перед праздниками цены здесь подняли в среднем на 20%. Так, стоимость одноголовой розы варьируется от 185 до 230 рублей, кустовых – от 350 рублей, а пионовидных – от 250 рублей за стебель.

"Сильнее, чем, например, розы из Кении и Эквадора, подорожают экзотические цветы, в их числе голландская эустома. Так всегда происходит в зимний период. Последний раз мы торговали ею по 400–500 рублей, теперь цена будет выше порядка 30%", – говорит Олеся Шубина.

Однако лидером по росту стоимости неожиданно стали кустовые хризантемы, хотя они к этому празднику особым спросом и не пользуются, отмечает Елена, флорист магазина "Цветы от Татьяны". Если последнюю партию тут продавали по 180 рублей за веточку, то с учетом роста оптовых цен почти на 50% были вынуждены поднимать розничные до 400.