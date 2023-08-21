Жителей Алтайского края предупредили о возвращении аномальной жары
В МЧС призвали быть осторожнее при купании
21 августа 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Аномальная жара накроет Алтайский край с 22 по 26 августа, предупредили в МЧС.
По данным синоптиков, максимальные температуры воздуха в эти дни будут превышать отметку +30 градусов.
В связи с этим спасатели рекомендуют носить светлую одежду с головным убором, не находиться долго на солнце, пить больше воды и соблюдать правила безопасности при купании.
"Не купайтесь в непредназначенных местах, не злоупотребляйте спиртным, обеспечьте контроль за детьми", – подчеркнули в ведомстве.
16:00:21 21-08-2023
УЖЕ не аномальная жара, после +40 летнего периода, а сейчас так...."уже не лето, но еще не осень!"
16:42:18 21-08-2023
как обычно, опка сидим в офисах тепло - как выходные так падла дождь.
20:10:18 21-08-2023
Гость (16:42:18 21-08-2023) как обычно, опка сидим в офисах тепло - как выходные так пад... так тебе и надо!
18:38:01 21-08-2023
узнай значение слово аномальный, двоечник....
10:01:12 22-08-2023
Просто опять тепло, какая жара то!? И это замечательно.