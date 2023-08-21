Жителей Алтайского края предупредили о возвращении аномальной жары

В МЧС призвали быть осторожнее при купании

21 августа 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аномальная жара накроет Алтайский край с 22 по 26 августа, предупредили в МЧС.

По данным синоптиков, максимальные температуры воздуха в эти дни будут превышать отметку +30 градусов.

В связи с этим спасатели рекомендуют носить светлую одежду с головным убором, не находиться долго на солнце, пить больше воды и соблюдать правила безопасности при купании.