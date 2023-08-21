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Жителей Алтайского края предупредили о возвращении аномальной жары

В МЧС призвали быть осторожнее при купании

21 августа 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Аномальная жара накроет Алтайский край с 22 по 26 августа, предупредили в МЧС.

По данным синоптиков, максимальные температуры воздуха в эти дни будут превышать отметку +30 градусов.

В связи с этим спасатели рекомендуют носить светлую одежду с головным убором, не находиться долго на солнце, пить больше воды и соблюдать правила безопасности при купании.

"Не купайтесь в непредназначенных местах, не злоупотребляйте спиртным, обеспечьте контроль за детьми", – подчеркнули в ведомстве.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

16:00:21 21-08-2023

УЖЕ не аномальная жара, после +40 летнего периода, а сейчас так...."уже не лето, но еще не осень!"

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Гость

16:42:18 21-08-2023

как обычно, опка сидим в офисах тепло - как выходные так падла дождь.

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Гость

20:10:18 21-08-2023

Гость (16:42:18 21-08-2023) как обычно, опка сидим в офисах тепло - как выходные так пад... так тебе и надо!

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Гость

18:38:01 21-08-2023

узнай значение слово аномальный, двоечник....

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Гость

10:01:12 22-08-2023

Просто опять тепло, какая жара то!? И это замечательно.

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