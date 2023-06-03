В Сибири начнётся климатический ужас, которого не было почти 90 лет. Затронет и Алтай
Синоптики предупредили о крайне сильной жаре
03 июня 2023, 08:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Страшное пекло начнётся уже с 4 июня в Сибири и на Урале. В частности, крайне высокие температуры ожидаются на Алтае, в Кузбассе, Новосибирской, Томской и Омской областях.
Как пишет Primpress, только в Омской области термометры будут показывать до +38 градусов. Не исключено, что побьются рекорды июньской жары 1936 и 1937 годов.
Пик аномальной жары ожидается с 5 по 7 июня, а понижение температуры синоптики прогнозируют не ранее чем на 9-е число.
Напомним, что в Алтайском крае начались крайне жаркие выходные. 3 июня в регионе местами воздух прогреется до +36 градусов, а 4-го – до +37.
11:51:45 03-06-2023
Фермеров жалко и их посадки. Долгая жара +35 и отсутствие осадков сожгут все посевы.
13:49:07 03-06-2023
Какой ужас-то? Наоборот хорошо, тепло. Лето должно быть тёплым.
01:36:20 04-06-2023
скорее бы это адово пекло закончилось(
08:04:10 04-06-2023
Лучше проткнуть, чем замёрзнуть!
11:20:34 04-06-2023
Гость (13:49:07 03-06-2023) Какой ужас-то? Наоборот хорошо, тепло. Лето должно быть тёпл... А что жрать то будешь? Всё сгорит, а мы ничего не производим, только зерно.
11:38:16 06-06-2023
Владимир (11:20:34 04-06-2023) А что жрать то будешь? Всё сгорит, а мы ничего не производим... А что - в твоей жизни главное: "пожрать и нажраться"? Не торопись, главное в жизни должно быть достижение цели, а "пожрать" отнимает много времени, энергии, затрат на выращивание-содержание-сбор-хранение жратвы - даже на целях появления на свет некогда сосредоточиться, как следует. Голодай понемногу по методу Великого Магомета: 4 через 2, то есть 2 дня голода, 4 дня питания. Только помни, что страсть к животному белку и денатурации продуктов высокой температурой убивает не только жизнь в продуктах, а заодно и жизнь в твоих клетках, постепенно.
13:44:25 04-06-2023
капельный полив -вот что надо. Тепло растения любят