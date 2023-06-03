В Сибири начнётся климатический ужас, которого не было почти 90 лет. Затронет и Алтай

Синоптики предупредили о крайне сильной жаре

03 июня 2023, 08:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Страшное пекло начнётся уже с 4 июня в Сибири и на Урале. В частности, крайне высокие температуры ожидаются на Алтае, в Кузбассе, Новосибирской, Томской и Омской областях.

Как пишет Primpress, только в Омской области термометры будут показывать до +38 градусов. Не исключено, что побьются рекорды июньской жары 1936 и 1937 годов.

Пик аномальной жары ожидается с 5 по 7 июня, а понижение температуры синоптики прогнозируют не ранее чем на 9-е число.

Напомним, что в Алтайском крае начались крайне жаркие выходные. 3 июня в регионе местами воздух прогреется до +36 градусов, а 4-го – до +37.