Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Она продлится до 20 мая

18 мая 2024, 13:50, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

Высокая пожарная опасность 4 класса сохранится в Алтайском крае с 18 по 20 мая, предупредили в SMS-рассылке РСЧС.

"Сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости) на территории Алтайского края с 18 по 20 мая", – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, с 18 по 20 мая в регионе будет стоять теплая погода до +28 градусов. 19 и 20 числа в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, также возможны грозы. К тому же будет ветрено.

В целях безопасности не нужно сжигать мусор и сухую траву, жечь костры и бросать непотушенные спички и сигареты. Кроме того, нельзя позволять детям играть с огнем.