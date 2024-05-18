Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности
Она продлится до 20 мая
18 мая 2024, 13:50, ИА Амител
Пожарные / Источник фото: unsplash.com
Высокая пожарная опасность 4 класса сохранится в Алтайском крае с 18 по 20 мая, предупредили в SMS-рассылке РСЧС.
"Сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости) на территории Алтайского края с 18 по 20 мая", – говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, с 18 по 20 мая в регионе будет стоять теплая погода до +28 градусов. 19 и 20 числа в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, также возможны грозы. К тому же будет ветрено.
В целях безопасности не нужно сжигать мусор и сухую траву, жечь костры и бросать непотушенные спички и сигареты. Кроме того, нельзя позволять детям играть с огнем.
13:56:48 18-05-2024
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