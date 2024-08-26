Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности
В регионе возможно увеличение количества возгораний
26 августа 2024, 18:20, ИА Амител
Инструменты пожарных / Фото: unsplash.com
Высокая пожароопасность местами сохранится в Алтайском крае с 27 по 30 августа, предупредили в региональном МЧС.
В частности, 4-й класс прогнозируется в Угловском районе.
Причиной возможного увеличения количества пожаров называют сухую погоду.
Спасатели напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.
19:17:20 26-08-2024
так ливни же кругом!!
08:26:56 27-08-2024
Гость (19:17:20 26-08-2024) так ливни же кругом!! ...
А они бензинчиком...
08:39:51 27-08-2024
Дождь почти каждый день идет, где сухая погода?? Пожарники совсем обленились , даже текст переписать не могут..