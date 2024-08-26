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Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В регионе возможно увеличение количества возгораний

26 августа 2024, 18:20, ИА Амител

Инструменты пожарных / Фото: unsplash.com
Инструменты пожарных / Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность местами сохранится в Алтайском крае с 27 по 30 августа, предупредили в региональном МЧС.

В частности, 4-й класс прогнозируется в Угловском районе.

Причиной возможного увеличения количества пожаров называют сухую погоду.

Спасатели напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Алтайский край Пожары

Комментарии 3

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Гость

19:17:20 26-08-2024

так ливни же кругом!!

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Гость

08:26:56 27-08-2024

Гость (19:17:20 26-08-2024) так ливни же кругом!! ...
А они бензинчиком...

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Мимопроходящий

08:39:51 27-08-2024

Дождь почти каждый день идет, где сухая погода?? Пожарники совсем обленились , даже текст переписать не могут..

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