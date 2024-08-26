Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В регионе возможно увеличение количества возгораний

26 августа 2024, 18:20, ИА Амител

Инструменты пожарных / Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность местами сохранится в Алтайском крае с 27 по 30 августа, предупредили в региональном МЧС.

В частности, 4-й класс прогнозируется в Угловском районе.

Причиной возможного увеличения количества пожаров называют сухую погоду.

Спасатели напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.