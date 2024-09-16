Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Спасатели призывают не жечь костры и не бросать непотушенные спички и сигареты

16 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность 4-го класса местами сохранится в Алтайском крае с 17 по 20 сентября, предупредили в региональном МЧС.

"В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров", – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что природные возгорания крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

По данным ведомства, за 15 сентября в крае потушили 18 пожаров. 12 из них произошло в жилом секторе.