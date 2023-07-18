Жителей Алтайского края предупредили об "опасном солнце"
В ближайшие дни находиться на открытых пространствах лучше с осторожностью
18 июля 2023, 14:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Высокий ультрафиолетовый индекс ожидается в четырех регионах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, в Алтайском крае и Омской области показатель составит 7-8 единиц из 12. Еще 6-7 единиц прогнозируется в Дагестане и Астраханской области.
Специалист посоветовал с осторожностью проводить время на солнце в ближайшие дни.
Ранее на Солнце произошли три мощные вспышки, одна из которых сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи на Земле.
12:13:14 19-07-2023
В Алтайском крае он все лето такой и еще выше, новость прям