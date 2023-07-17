Одна из них сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи

17 июля 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: NASA / unsplash.com

16 июля на Солнце произошли три мощные вспышки, сообщили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова.

Отмечается, что одна из вспышек сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи на Земле.

17 июля возможны вспышки класса X (самые большие и опасные), включая протонные.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.

При этом вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала нашему агентству, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.