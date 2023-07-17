На Солнце произошли три мощные вспышки
Одна из них сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи
17 июля 2023, 10:51, ИА Амител
16 июля на Солнце произошли три мощные вспышки, сообщили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова.
Отмечается, что одна из вспышек сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи на Земле.
17 июля возможны вспышки класса X (самые большие и опасные), включая протонные.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
При этом вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала нашему агентству, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.
10:57:12 17-07-2023
Так может это из-за них мост то того. Наш то на Новом рынке устоял?
11:18:19 17-07-2023
Только 15.07.2023 народ и ощутил вспышку и ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!