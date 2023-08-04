Глава алтайского района, где буря перевернула домики, обратился к туристам и жителям
Сейчас проводится проверка по факту инцидента на турбазе
04 августа 2023, 12:30, ИА Амител
Глава Завьяловского района Николай Онищенко прокомментировал в своем Telegram-канале инцидент с перевернутыми сильным ветром домиками на турбазе.
Напомним, 3 августа сильная буря с дождем обрушилась на туристическую базу "Соленое озеро" в Завьяловском районе, где перевернула несколько домиков и протащила на расстояние около 10 метров. Туристка рассказала amic.ru, как пережила ураган.
"В селах Завьялово и Светлом и других населенных пунктах района прошел ливень с сильным порывом ветра. На турбазе "Соленое озеро" буря перевернула два легких деревянных домика, пострадавших нет. Оперативно выехал на место, чтобы оценить масштаб происшествия. В данный момент проводится проверка", – рассказал Онищенко.
Он также напомнил гостям и жителям района, что с 4 по 10 августа ожидается ветер до 18 м/с, ливни и град.
"Прошу соблюдать правила безопасности во время урагана, бури и смерча", – подчеркнул Онищенко.
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