Жителей Алтайского края приглашают на сбор жимолости

Цена за один собранный килограмм составляет 300 рублей

18 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Жимолость / Фото: Matthias Bein / dpa / picture-alliance / TACC

Институт садоводства Сибири имени Лисавенко приглашает жителей Алтайского края на сбор жимолости. Съездить за ягодой можно в будни и выходные в Барнауле и Новоалтайске, сообщили в учреждении.

В Новоалтайске собрать жимолость можно по адресу ул. Плодопитомник, 12, на ЭПО № 3. Вход на поле открыт с 08:00 до 12:00.

Сбор жимолости в Барнауле проходит в Школе садоводов на Змеиногорском тракте, 93а, на ЭПО № 2. Вход на поле открыт с 07:00 до 12:00.

Доехать можно автобусами № 33, 51, 104, 109к, 118 и 119. "С остановки нужно перейти дорогу, зайти в ворота и там на автобусе отвезут на поля с жимолостью. Также автобус будет привозить тех, кто собрал ягоду", – отметили в институте.

Цена жимолости самосбором составляет 300 рублей за кг. Оплата наличными и картой. Уточнить информацию можно по номеру +7 913 212-48-86.