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Жителей Алтайского края ждет самый теплый день апреля

Потеплеет до +27 градусов

27 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Самым тёплым днём апреля в Алтайском крае будет пятница, 28 апреля. Информация размещена на сайте регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, воздух в этот день прогреется до 27 градусов выше нуля, в Барнауле ожидается до +25. Без осадков, но скорость юго-западного ветра при порывах местами будет достигать 20 метров в секунду.

Комментарии 14

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Петр

11:35:51 27-04-2023

СГК топите пожарче, батареи в квартире горячие, но недостаточно! Зарабатывайте деньги пока можно!

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Гость

12:00:45 27-04-2023

Петр (11:35:51 27-04-2023) СГК топите пожарче, батареи в квартире горячие, но недостат... Зарабатывают на этом управляшки, а не СГК. Деньги за отопление поступают управляшкам, и не все рассчитываются с тепловиками в полном объеме.

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Гость

12:08:47 27-04-2023

Гость (12:00:45 27-04-2023) Зарабатывают на этом управляшки, а не СГК. Деньги за от... А СГК тогда на какие средства яхты строит для своих ТОПов???

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Гость

12:28:54 27-04-2023

Гость (12:08:47 27-04-2023) А СГК тогда на какие средства яхты строит для своих ТОПов???... не завидуй....

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Гость

11:59:09 27-04-2023

А У МЕНЯ СУБСИДИЯ НА ЖКУ. ЖАРКО- ХОРОШО......

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Гость

13:30:47 27-04-2023

Гость (11:59:09 27-04-2023) А У МЕНЯ СУБСИДИЯ НА ЖКУ. ЖАРКО- ХОРОШО......... субсидию тебе платит не яхтсмен хитрый, а РФ! Ему то хорошо точно!

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Гость

16:31:00 27-04-2023

Гость (13:30:47 27-04-2023) субсидию тебе платит не яхтсмен хитрый, а РФ! Ему то хорошо ... Так что же ты платишь этому яхсмену деньги. Ну не плати и все. Это если ипотеку не платить, то тебя выкинут из квартиры , вместе с твоими детьми. А за коммуналку могут и не взыскать....

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Гость

13:38:52 27-04-2023

Деньги за отопление поступают управляшкам, - Вы адекватный? посмотрите сначала кто получатель платежа по отоплению. потом ересь несите

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Гость

16:29:08 27-04-2023

Гость (13:38:52 27-04-2023) Деньги за отопление поступают управляшкам, - Вы адекватный?... про адекватность ты у себя спроси.... Все платежи по системе город поступают на счет управляшкам. А то что тебе написали в квитанции получателя платежа -СГК, это еще не значит что твои платежи туда дойдут.

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Гость

16:38:21 27-04-2023

Все платежи по системе город поступают на счет управляшкам - Во врать то.

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Гость

17:30:24 27-04-2023

Гость (16:38:21 27-04-2023) Все платежи по системе город поступают на счет управляшкам ... тупость народа зашкаливает.... научились только рожать и ипотеки брать....

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Гость

16:39:16 27-04-2023

В городе всего 2 дома на прямых договорах. Остальные 150 т. платят напрямую в СГК.

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Гость

17:29:15 27-04-2023

прямой договор- это когда платишь в СГК напрямую,

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Гость

17:44:15 27-04-2023

Все платежи за холодную воду, отопление, гор.воду. поступают на счет управляшки или тсж. Не спорьте, не показывайте свою тупость. Жители могут перейти на прямые договоры с ресурсовиками, если примут такое решение на собрании. тогда при прямых договорах деньги будут поступать ресурсовикам. Жилищный кодекс РФ( явный пример- расчеты с АО "барнаульская горэлектросеть")

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