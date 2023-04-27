Жителей Алтайского края ждет самый теплый день апреля

Потеплеет до +27 градусов

27 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самым тёплым днём апреля в Алтайском крае будет пятница, 28 апреля. Информация размещена на сайте регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, воздух в этот день прогреется до 27 градусов выше нуля, в Барнауле ожидается до +25. Без осадков, но скорость юго-западного ветра при порывах местами будет достигать 20 метров в секунду.