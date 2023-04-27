Жителей Алтайского края ждет самый теплый день апреля
Потеплеет до +27 градусов
27 апреля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Самым тёплым днём апреля в Алтайском крае будет пятница, 28 апреля. Информация размещена на сайте регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, воздух в этот день прогреется до 27 градусов выше нуля, в Барнауле ожидается до +25. Без осадков, но скорость юго-западного ветра при порывах местами будет достигать 20 метров в секунду.
11:35:51 27-04-2023
СГК топите пожарче, батареи в квартире горячие, но недостаточно! Зарабатывайте деньги пока можно!
12:00:45 27-04-2023
Петр (11:35:51 27-04-2023) СГК топите пожарче, батареи в квартире горячие, но недостат... Зарабатывают на этом управляшки, а не СГК. Деньги за отопление поступают управляшкам, и не все рассчитываются с тепловиками в полном объеме.
12:08:47 27-04-2023
Гость (12:00:45 27-04-2023) Зарабатывают на этом управляшки, а не СГК. Деньги за от... А СГК тогда на какие средства яхты строит для своих ТОПов???
12:28:54 27-04-2023
Гость (12:08:47 27-04-2023) А СГК тогда на какие средства яхты строит для своих ТОПов???... не завидуй....
11:59:09 27-04-2023
А У МЕНЯ СУБСИДИЯ НА ЖКУ. ЖАРКО- ХОРОШО......
13:30:47 27-04-2023
Гость (11:59:09 27-04-2023) А У МЕНЯ СУБСИДИЯ НА ЖКУ. ЖАРКО- ХОРОШО......... субсидию тебе платит не яхтсмен хитрый, а РФ! Ему то хорошо точно!
16:31:00 27-04-2023
Гость (13:30:47 27-04-2023) субсидию тебе платит не яхтсмен хитрый, а РФ! Ему то хорошо ... Так что же ты платишь этому яхсмену деньги. Ну не плати и все. Это если ипотеку не платить, то тебя выкинут из квартиры , вместе с твоими детьми. А за коммуналку могут и не взыскать....
13:38:52 27-04-2023
Деньги за отопление поступают управляшкам, - Вы адекватный? посмотрите сначала кто получатель платежа по отоплению. потом ересь несите
16:29:08 27-04-2023
Гость (13:38:52 27-04-2023) Деньги за отопление поступают управляшкам, - Вы адекватный?... про адекватность ты у себя спроси.... Все платежи по системе город поступают на счет управляшкам. А то что тебе написали в квитанции получателя платежа -СГК, это еще не значит что твои платежи туда дойдут.
16:38:21 27-04-2023
Все платежи по системе город поступают на счет управляшкам - Во врать то.
17:30:24 27-04-2023
Гость (16:38:21 27-04-2023) Все платежи по системе город поступают на счет управляшкам ... тупость народа зашкаливает.... научились только рожать и ипотеки брать....
16:39:16 27-04-2023
В городе всего 2 дома на прямых договорах. Остальные 150 т. платят напрямую в СГК.
17:29:15 27-04-2023
прямой договор- это когда платишь в СГК напрямую,
17:44:15 27-04-2023
Все платежи за холодную воду, отопление, гор.воду. поступают на счет управляшки или тсж. Не спорьте, не показывайте свою тупость. Жители могут перейти на прямые договоры с ресурсовиками, если примут такое решение на собрании. тогда при прямых договорах деньги будут поступать ресурсовикам. Жилищный кодекс РФ( явный пример- расчеты с АО "барнаульская горэлектросеть")