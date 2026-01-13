Жителей Барнаула приглашают бесплатно проверить кости и оценить риск переломов

Обследование проводится при помощи ультразвукового аппарата

13 января 2026, 18:30, ИА Амител

Проверка на остеопороз / Фото: medprofaltay.ru

Центр общественного здоровья Алтайского края приглашает жителей региона бесплатно проверить прочность костной ткани, чтобы оценить риск переломов, особенно актуальный в зимний период.

Масштабная профилактическая акция по диагностике остеопороза пройдет в Барнауле с 14 по 31 января 2026 года. Обследование будет выполняться с помощью безопасного и быстрого ультразвукового денситометра.

Процедура входит в программу государственных гарантий и является одной из самых эффективных мер профилактики. Специалисты рекомендуют начинать контроль состояния костей после 40 лет.

В рабочие дни можно обращаться с 08:00 до 16:00 по адресу: ул. Ползунова, 23, по предварительной записи по телефону 8 (3852) 63-18-43.