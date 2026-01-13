НОВОСТИЗдоровье

Жителей Барнаула приглашают бесплатно проверить кости и оценить риск переломов

Обследование проводится при помощи ультразвукового аппарата

13 января 2026, 18:30, ИА Амител

Проверка на остеопороз / Фото: medprofaltay.ru
Проверка на остеопороз / Фото: medprofaltay.ru

Центр общественного здоровья Алтайского края приглашает жителей региона бесплатно проверить прочность костной ткани, чтобы оценить риск переломов, особенно актуальный в зимний период.

Масштабная профилактическая акция по диагностике остеопороза пройдет в Барнауле с 14 по 31 января 2026 года. Обследование будет выполняться с помощью безопасного и быстрого ультразвукового денситометра.

Процедура входит в программу государственных гарантий и является одной из самых эффективных мер профилактики. Специалисты рекомендуют начинать контроль состояния костей после 40 лет.

В рабочие дни можно обращаться с 08:00 до 16:00 по адресу: ул. Ползунова, 23, по предварительной записи по телефону 8 (3852) 63-18-43.

Комментарии 6

Гость

18:38:03 13-01-2026

А лечить когда будете?

Гость

18:52:53 13-01-2026

Гость (18:38:03 13-01-2026) А лечить когда будете? ... Забудьте. У нас не лечат, у нас оказывают медицинские услуги, и это совсем не одно и то же.

Гость

22:42:01 13-01-2026

Там самих проверить бы на проф пригодность, а риск наступит, если слушать их

Гость

09:16:26 14-01-2026

За средства ОМС?

Гость

09:34:16 14-01-2026

А почему бы это обследование не делать в рамках ежегодного осмотра? Хотя бы для женщин 55+.

Гость

10:57:55 14-01-2026

ах какая прелесть, в рабочие дни с 8 до 16. Велком, работающие люди

