Жителей Барнаула приглашают бесплатно проверить кости и оценить риск переломов
Обследование проводится при помощи ультразвукового аппарата
13 января 2026, 18:30, ИА Амител
Центр общественного здоровья Алтайского края приглашает жителей региона бесплатно проверить прочность костной ткани, чтобы оценить риск переломов, особенно актуальный в зимний период.
Масштабная профилактическая акция по диагностике остеопороза пройдет в Барнауле с 14 по 31 января 2026 года. Обследование будет выполняться с помощью безопасного и быстрого ультразвукового денситометра.
Процедура входит в программу государственных гарантий и является одной из самых эффективных мер профилактики. Специалисты рекомендуют начинать контроль состояния костей после 40 лет.
В рабочие дни можно обращаться с 08:00 до 16:00 по адресу: ул. Ползунова, 23, по предварительной записи по телефону 8 (3852) 63-18-43.
А лечить когда будете?
18:52:53 13-01-2026
Гость (18:38:03 13-01-2026) А лечить когда будете? ... Забудьте. У нас не лечат, у нас оказывают медицинские услуги, и это совсем не одно и то же.
22:42:01 13-01-2026
Там самих проверить бы на проф пригодность, а риск наступит, если слушать их
09:16:26 14-01-2026
За средства ОМС?
09:34:16 14-01-2026
А почему бы это обследование не делать в рамках ежегодного осмотра? Хотя бы для женщин 55+.
10:57:55 14-01-2026
ах какая прелесть, в рабочие дни с 8 до 16. Велком, работающие люди