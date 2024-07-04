Жителей Барнаула приглашают на сбор земляники
Цена за один собранный килограмм составляет 400 рублей
04 июля 2024, 14:15, ИА Амител
Земляника / Источник фото: pxhere.com
Институт садоводства Сибири имени Лисавенко приглашает жителей Алтайского края на сбор земляники. Съездить за ягодой можно 6 и 7 июля на ЭПО № 2 в поселке Конюхи, сообщили в учреждении.
Добраться можно как на общественном, так и на личном транспорте:
- проезд автобусами № 118; 119 до конечной остановки "Садоводство "Cтепной-2", оттуда отправляется служебная "Газель" (гос. номер 215) с 08:00 до 10:30;
- на автомобиле нужно ехать по Змеиногорскому тракту до 26 км (ориентир – старое кафе "У озера" на Змеиногорском тракте, 119а). При движении из города поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады.
Цена земляники составляет 400 рублей за кг. Оплата наличными и картой.
14:47:25 04-07-2024
дорого!!!!!!!!!!!!!!!
14:54:54 04-07-2024
Так на сбор приглашают или купить собрав?
15:04:38 04-07-2024
Гость (14:54:54 04-07-2024) Так на сбор приглашают или купить собрав?... Собрать, потом купить.
Дороговато однако...
15:16:53 04-07-2024
Гость (14:54:54 04-07-2024) Так на сбор приглашают или купить собрав?... собрать и еще 400 р/кг заплатить, золотая ягодка получается
15:08:21 04-07-2024
а можно землянику пылесосом собирать?
15:52:06 04-07-2024
Мусик (15:08:21 04-07-2024) а можно землянику пылесосом собирать?... Да
15:55:11 04-07-2024
Мусик (15:08:21 04-07-2024) а можно землянику пылесосом собирать?... можно - только моющим и на выходе будет пюре))
16:33:49 04-07-2024
Гость (15:55:11 04-07-2024) можно - только моющим и на выходе будет пюре))... в животе всё в пюре 8-)))
я б съездил...
19:09:13 04-07-2024
Мусик (15:08:21 04-07-2024) а можно землянику пылесосом собирать?... Можно сразу прямо в рот собирать, если не боишься микробов.
16:26:49 04-07-2024
В литровой банке +-0, 5 кг, цена на рынке 300-350₽. А здесь свежесобранная, какую захочешь за 400₽
16:56:11 04-07-2024
Мусик (16:33:49 04-07-2024) я б съездил...... нет причин себе отказывать в этом)))
17:19:26 04-07-2024
Лисавенко задрали непомерный ценник, теперь не знают уже , как прорекламировать.
Дураков нет ехать самим собирать, кормить комаров, за 400 руб за кг.
На базарах уже даже по 250 за литр можно купить, клубники в этом году море.
Сгниет клубника в Лисавенко из-за жадности сотрудников
17:32:56 04-07-2024
Я (17:19:26 04-07-2024) Лисавенко задрали непомерный ценник, теперь не знают уже , ... Так тож клубника на базаре, а они землянику предлагают
18:33:31 04-07-2024
Гость (17:32:56 04-07-2024) Так тож клубника на базаре, а они землянику предлагают... В чем отличие? Земляника лесная понимаю... А садовая? Клубника, земляника, в народе все викторией зовется)
17:34:43 04-07-2024
Я (17:19:26 04-07-2024) На базарах уже даже по 250 за литрлитр ягоды будет равен килограмму? ты уверен?
17:44:59 04-07-2024
Гость (17:34:43 04-07-2024) литр ягоды будет равен килограмму? ты уверен?... Литр равен примерно 600 граммам.
А это по цене Лисавенко в 400 руб за кг получается 240 руб за литр.
Смысл тратить деньги на дорогу, самому собирать, кормить в жару мошек и комаров? Если можно за эти же деньги на близ лежащем базарчике уже собранную купить?
17:54:30 04-07-2024
Гость (17:44:59 04-07-2024) Литр равен примерно 600 граммам. А это по цене Лисавенко... с математикой согласен. но разве в Лисавенку кого то силой тянут? наберешь ягоды, которые тебе понравились, а не те, которые бабки неделю продать не могут. но это твой выбор. я никого не принуждаю.)))
17:31:59 04-07-2024
За такую цену она сама в лукошко запрыгивает, не?
17:40:20 04-07-2024
Я (17:19:26 04-07-2024) Лисавенко задрали непомерный ценник, теперь не знают уже , ... Так тож клубника на базаре, а они землянику предлагают
18:35:01 04-07-2024
Гость (17:40:20 04-07-2024) Так тож клубника на базаре, а они землянику предлагают... Чем отличается?
19:41:58 04-07-2024
Гость (17:40:20 04-07-2024) Так тож клубника на базаре, а они землянику предлагают... Лесная земляника в садоводстве не растет. Те же ягоды, что и на базаре, только назвали по-другому)
20:47:39 04-07-2024
Не прокатит тема - жара, комары, грязь, дорога туда-сюда, 400р кг.
Если бы 1 кг себе, а 1кг Лисовенко, то да.
За деньги - Нет!
07:14:49 05-07-2024
Олег (20:47:39 04-07-2024) Не прокатит тема - жара, комары, грязь, дорога туда-сюда, 400р кг.
Если бы 1 кг себе, а 1кг Лисовенко, то да.
За деньги - Нет!... Пожалуй, плюсану.
09:53:01 05-07-2024
Пока килограмм наберете можно еще два съесть бесплатно
13:34:38 05-07-2024
Соберай ползай, потом ещё и плати... Совсем рехнулись!