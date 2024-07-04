Жителей Барнаула приглашают на сбор земляники

Цена за один собранный килограмм составляет 400 рублей

04 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Земляника / Источник фото: pxhere.com

Институт садоводства Сибири имени Лисавенко приглашает жителей Алтайского края на сбор земляники. Съездить за ягодой можно 6 и 7 июля на ЭПО № 2 в поселке Конюхи, сообщили в учреждении.

Добраться можно как на общественном, так и на личном транспорте:

проезд автобусами № 118; 119 до конечной остановки "Садоводство "Cтепной-2", оттуда отправляется служебная "Газель" (гос. номер 215) с 08:00 до 10:30;

на автомобиле нужно ехать по Змеиногорскому тракту до 26 км (ориентир – старое кафе "У озера" на Змеиногорском тракте, 119а). При движении из города поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады.

Цена земляники составляет 400 рублей за кг. Оплата наличными и картой.