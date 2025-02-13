Жителей Барнаула спасут от весеннего паводка
В мэрии рассказали, какие меры примут в весенне-летний период
13 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2025 года. В пресс-службе мэрии рассказали, какие шаги предусмотрены для минимизации последствий паводка.
"Согласно постановлению, до наступления периода паводка будет проведена разъяснительная работа с жителями, строениям которых угрожает подтопление талыми и паводковыми водами, организована выдача информационных листовок о порядке поведения населения в паводкоопасный период", – сказано в публикации.
Также в Барнауле пройдут тренировки для профильных служб и органов управления.
До 1 апреля во всех районах города проверят водооткачивающую технику. В период активного снеготаяния районные администрации будут следить за очисткой кровель многоквартирных домов, водоотводных систем и отмосток от снега и льда. Запланированы работы по рыхлению и вывозу снежных масс с придомовых территорий.
"В рамках подготовки к периоду паводка, специальная комиссия обследует гидротехнические и водопропускные сооружения, в случае необходимости будут приняты меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности", – рассказали в мэрии.
Также районные администрации проверят состояние вешек и пешеходных мостков, используемых в подтопленных зонах.
Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда обеспечит запасы продовольствия и товаров первой необходимости для жителей возможных зон затопления.
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту совместно с МБУ "Автодорстрой" займется вывозом снега, очисткой ливневых канализаций и подготовкой водопропускных труб до начала паводкового периода.
17:39:25 13-02-2025
Жителям Барнаула паводок так-то и не грозит. А жители Затона и п.Ильича давно к нему привыкши. И их с насиженных мест не выгонишь.
17:52:14 13-02-2025
Гость (17:39:25 13-02-2025) Жителям Барнаула паводок так-то и не грозит. А жители Затона... Выплаты!...
Понимать надо!
17:44:38 13-02-2025
Ура!
Мы спасены!...
18:01:25 13-02-2025
И от марсиан и мефедронианцев спасите!