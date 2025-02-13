В мэрии рассказали, какие меры примут в весенне-летний период

13 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2025 года. В пресс-службе мэрии рассказали, какие шаги предусмотрены для минимизации последствий паводка.

"Согласно постановлению, до наступления периода паводка будет проведена разъяснительная работа с жителями, строениям которых угрожает подтопление талыми и паводковыми водами, организована выдача информационных листовок о порядке поведения населения в паводкоопасный период", – сказано в публикации.

Также в Барнауле пройдут тренировки для профильных служб и органов управления.

До 1 апреля во всех районах города проверят водооткачивающую технику. В период активного снеготаяния районные администрации будут следить за очисткой кровель многоквартирных домов, водоотводных систем и отмосток от снега и льда. Запланированы работы по рыхлению и вывозу снежных масс с придомовых территорий.

"В рамках подготовки к периоду паводка, специальная комиссия обследует гидротехнические и водопропускные сооружения, в случае необходимости будут приняты меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности", – рассказали в мэрии.

Также районные администрации проверят состояние вешек и пешеходных мостков, используемых в подтопленных зонах.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда обеспечит запасы продовольствия и товаров первой необходимости для жителей возможных зон затопления.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту совместно с МБУ "Автодорстрой" займется вывозом снега, очисткой ливневых канализаций и подготовкой водопропускных труб до начала паводкового периода.