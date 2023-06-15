Жители Алтая инвестировали 47 млн в несуществующий, но очень прибыльный бизнес

Им пообещали высокие и постоянные дивиденды

15 июня 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае будут судить жителя Барнаула, позиционировавшего себя успешным предпринимателем, сообщает региональная прокуратура.

31-летний мужчина в 2021-2022 годах предлагал инвестировать деньги в его якобы успешный бизнес – реализация сельхозпродукции. Взамен обещал высокие и постоянные дивиденды.

"Восемь жителей региона инвестировали в несуществующий бизнес свыше 47 млн рублей, которые были похищены обвиняемым", – рассказали в ведомстве.

Барнаульцу грозит до 10 лет лишения свободы за "мошенничество в особо крупном размере".

Ранее в Барнауле осудили организатора ОПГ, созданной на сахаре, гречке и подсолнечном масле.