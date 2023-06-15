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Жители Алтая инвестировали 47 млн в несуществующий, но очень прибыльный бизнес

Им пообещали высокие и постоянные дивиденды

15 июня 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае будут судить жителя Барнаула, позиционировавшего себя успешным предпринимателем, сообщает региональная прокуратура.

31-летний мужчина в 2021-2022 годах предлагал инвестировать деньги в его якобы успешный бизнес – реализация сельхозпродукции. Взамен обещал высокие и постоянные дивиденды.

"Восемь жителей региона инвестировали в несуществующий бизнес свыше 47 млн рублей, которые были похищены обвиняемым", – рассказали в ведомстве.

Барнаульцу грозит до 10 лет лишения свободы за "мошенничество в особо крупном размере".

Ранее в Барнауле осудили организатора ОПГ, созданной на сахаре, гречке и подсолнечном масле.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 3

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Гость

18:51:01 15-06-2023

8 человек инвестировали по 5 миллионов, у дураков таких денег не водится, информация не полная.

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Гость

05:38:02 16-06-2023

Гость (18:51:01 15-06-2023) 8 человек инвестировали по 5 миллионов, у дураков таких дене... тоже мне бешеная сумма

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Бомж

07:41:10 16-06-2023

Гость (05:38:02 16-06-2023) тоже мне бешеная сумма... Но у вас её нет.

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