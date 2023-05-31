Алтайских жителей предостерегли от мошенников, предлагающих обналичить маткапитал

За незаконные действия с маткапиталом может грозить уголовная ответственность

31 мая 2023, 11:13, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Управляющий отделением Социального фонда по Алтайскому краю Ольга Клиндухова предупредила жителей региона о мошенниках, которые предлагают обналичить материнский капитал незаконным путём.

"Мошенники не дремлют и придумывают схемы, по которым обманывают получателей маткапитала", – заявила Ольга Клиндухова на пресс-конференции, которая прошла 31 мая на площадке регионального правительства.

Управляющий региональным отделением СФР подчеркнула, что мошенническими являются "любые не установленные законом способы обналичить средства маткапитала".

Ольга Клиндухова напомнила, что по закону материнский капитал можно направить на:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

формирование накопительной части пенсии (это наименее востребовано, поскольку накопительная пенсия была "заморожена" в 2014 году);

социальную интеграцию и адаптацию детей-инвалидов.

Люди, обладающие правом получения маткапитала, нередко могут попадаться на "удочку" мошенников. Но иногда они и сами могут выступать в их роли.

Одна из распространённых схем – оформление фиктивных сделок и фальшивых договоров между близкими родственниками.

"Лицо, имеющее законные основания для получения материнского капитала, отчуждает недвижимость, в которой проживает со своей семьёй, по договору дарения и в дальнейшем в целях улучшения жилищных условий обращается в ПФР с заявлением о распоряжении денежными средствами, указывая счёт получателя, своего родственника", – рассказала "Известиям" адвокат Екатерина Чернышева.

Затем по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчуждённая по договору дарения, а родственник, получивший деньги, возвращает их владелице сертификата.

"За мошенничество грозит уголовная ответственность <...> Пострадает и семья <...> Есть риск прекращения права на маткапитал у всей семьи, а не у конкретного ребёнка <...> Рано или поздно любое мошенничество вскроется. Всё найдут, расследуют и приведут в соответствие", – предостерегла Ольга Клиндухова.

Ранее amic.ru разбирался, как и на каких условиях маткапитал могут получить отцы-одиночки.