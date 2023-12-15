Звонки принимаются до 1 мая 2024 года

15 декабря 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Прокуратура Алтайского края напомнила жителям о горячей линии по вопросам услуг теплоснабжения ненадлежащего качества.

"В связи с установлением на территории региона низких температур и имеющимися случаями аварий на объектах коммунальной инфраструктуры", – отметили в ведомстве.

Звонки принимаются до 1 мая 2024 года в рабочее время по телефонам:

8 (3852) 222-017 помощником прокурора края Эндаковой Анной Александровной;

8 (3852) 200-614 старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы Орловым Александром Валериевичем;

круглосуточно по телефону 8-903-947-61-57 дежурным прокурором.

Письменные обращения можно направить почтой или передать лично.

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