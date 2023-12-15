Жители Алтая могут позвонить на горячую линию, если дома холодно
Звонки принимаются до 1 мая 2024 года
15 декабря 2023, 11:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
Прокуратура Алтайского края напомнила жителям о горячей линии по вопросам услуг теплоснабжения ненадлежащего качества.
"В связи с установлением на территории региона низких температур и имеющимися случаями аварий на объектах коммунальной инфраструктуры", – отметили в ведомстве.
Звонки принимаются до 1 мая 2024 года в рабочее время по телефонам:
- 8 (3852) 222-017 помощником прокурора края Эндаковой Анной Александровной;
- 8 (3852) 200-614 старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы Орловым Александром Валериевичем;
- круглосуточно по телефону 8-903-947-61-57 дежурным прокурором.
Письменные обращения можно направить почтой или передать лично.
11:18:55 15-12-2023
И приедут с тепловой пушкой?
12:47:30 15-12-2023
Гость (11:18:55 15-12-2023) И приедут с тепловой пушкой?... С канистрой бензина. Ахаха
11:22:52 15-12-2023
Жители много куда могут позвонить. В Спортлото, наверное, тоже.
12:04:28 15-12-2023
Спасибо, буду звонить
12:25:15 15-12-2023
И после звонка сразу станет теплее?
12:25:27 15-12-2023
Если дома холодно. Дом это дом, а квартира она и в Африке квартира. Наветренные угловые квартиры в многоквартирном доме всегда больше охлаждаются, чем в середине. И что,батарей добавите? Или посоветуете чаще дышать?
12:46:40 15-12-2023
Гость (12:25:27 15-12-2023) Если дома холодно. Дом это дом, а квартира она и в Африке к... Вы не правы. Отопление устроено так, что горячая вода по стояку сначала поднимается по стояку на верхний этаж, и через батареи спускается до первого в этом же подъезде и/или через соседний подъезд. Поэтому на верхних этажах жара, а мерзнут первые этажи в середине здания. Сам живу в верхней угловой, у нас батареи 60 градусов, а на 1 этаже 40-45. Хоть люди и боятся покупать верхние угловые квартиры, стереотип устойчивый, но это самые теплые и тихие квартиры. Главное, крышу над собой сделать )
13:17:23 15-12-2023
Поэтому ковер к стене со льдом примерзает.