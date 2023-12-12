Накануне котельная выходила из строя в Павловском районе, а сейчас непростая ситуация складывается в одном из кварталов Камня-на-Оби

12 декабря 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители нескольких районов Алтайского края жалуются на холод в квартирах. Как сообщают "Вести Алтай", накануне котельная выходила из строя в Павловском районе, а сейчас непростая ситуация складывается в одном из кварталов Камня-на-Оби.

По словам жильцов, в пяти многоквартирных домах по улице Дома офицерского состава (ДОС), в которых проживает более 500 человек, с прошлой недели нарушен температурный режим. В некоторых помещениях термометры и вовсе показывают +15 градусов.

В Павловске на несколько часов из строя выходила котельная в районе Ремзавода – там проживают порядка 5 тысяч человек. Поломались оба котла, однако починить пока удалось лишь один.

В домах микрорайона Комсомольского температура также не превышает +17 градусов. Жалующиеся жители отмечают, что такого показателя можно добиться лишь с обогревателем. Также холодно в квартирах ряда домов Змеиногорска, однако там вопросы возникают к состоянию внутридомовых систем отопления.