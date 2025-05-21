Жители Алтая могут воспользоваться обновленной программой лояльности РСХБ

По ней банк дает повышенный кешбэк

21 мая 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFHBuEZn

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба компании

Россельхозбанк сообщает о запуске обновленной программы лояльности, которая предоставляет клиентам возможность получать повышенный кешбэк и использовать накопленные баллы на выгодных условиях. Воспользоваться ею могут и жители Алтайского края.

Итак, теперь каждый клиент может ежемесячно выбирать до пяти категорий для получения повышенного кешбэка: начисление бонусных баллов за покупки достигает 15% от потраченной суммы.

Особенность программы в том, что все накопленные баллы возможно полностью перевести в рубли. При этом максимальный номинал одного балла составляет 0,85 рубля, а для покупок фермерских продуктов и оплаты путешествий по России баллы можно потратить по курсу 1 балл – 1 рубль.

Воспользоваться бонусами жители Алтая могут максимально удобно: баллы либо конвертируются в рубли с последующим зачислением на карту, либо используются внутри личного кабинета интернет-банка и мобильного приложения. Клиентам доступна компенсация покупок у партнеров банка: можно выбрать авиа- или ж/д билеты, бронировать отели и туры по всей стране и даже заказывать фермерские продукты с доставкой. При этом компенсация осуществляется по выгодному курсу 1 балл к 1 рублю и не ограничивается по количеству баллов.

Курс обмена баллов на рубли зависит от суммы покупок по карте за прошлый месяц: чтобы получить максимальный номинал (0,85 рубля за 1 балл), клиенту необходимо потратить свыше 75 тысяч рублей. Максимальный ежемесячный лимит начисления баллов – 5000.

По словам руководителя Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмилы Корсаковой, новая программа дает держателям карт возможность выбирать направления, получая до 100% компенсации трат.

"Обновленная программа лояльности РСХБ позволяет клиентам получать больше преимуществ от ежедневных покупок. Держатели карт банка могут тратить накопленный кешбэк на путешествия по России: выбирать экотуры, бронировать гостевые дома на уникальных природных территориях или провести выходные на ближайшей ферме – все это можно приобрести с компенсацией до 100% стоимости по наиболее выгодному курсу 1 балл к 1 рублю", – подчеркивает Людмила Корсакова.

Все ранее накопленные баллы "Урожай" и "Вкусные баллы" были автоматически перенесены в новую систему с конвертацией по курсу один к одному.

Уточнить детали программы можно в отделениях банка, на официальном сайте rshb.ru, в мобильном приложении, а также по телефону контакт-центра: 8-800-100-0-100.

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