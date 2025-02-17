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Жители Алтая назвали лучшие рабочие специальности для замены интеллектуального труда

Более высокий доход назвали главной причиной для принятия решения пойти из офиса на завод

17 февраля 2025, 15:36, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края, занимающиеся интеллектуальным трудом, рассказали, какие рабочие специальности они считают более привлекательными и какие они бы хотели освоить в ближайшем будущем. Опрос провел сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

"38% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 15%, при гарантированном трудоустройстве – 19%, еще 4% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Остальные поменять свою профессию не готовы", – говорится в исследовании.

В топ наиболее привлекательных рабочих профессий для жителей Алтая входят:

  • портной/швея – 23%;
  • повар – 21%;
  • маляр/штукатур – 10%;
  • пекарь/кондитер – 9%;
  • автослесарь – 8%;
  • плотник – 6%;
  • токарь – 6%;
  • строитель – 5%.

Основные причины, которые могут заставить жителей Алтая получить рабочую профессию: 

  • перспективы роста заработка, превышающего доход в нынешней профессии, – 45%;
  • дополнительный источник дохода – 16%;
  • возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось увлечением, – 14%;
  • стабильное положение в случае сложной экономической ситуации – 13%;
  • шанс сменить нынешнюю работу, которая надоела, – 6%;
  • необходимые в быту навыки – 3%.

Причины, по которым жители Алтая не готовы осваивать рабочую профессию:

  • из-за тяжелых условий труда – 24%;
  • специально получали высшее образование, чтобы заниматься исключительно умственным трудом, – 13%;
  • нынешняя профессия мотивирует и вдохновляет – 11%;
  • слабо представляют себе карьерный рост рабочих – 10%;
  • имеют стабильную работу и не хотят ничего менять – 10%;
  • есть ограничения по состоянию здоровья – 5%;
  • заработок на нынешней работе значительно превосходит возможный доход в рабочих профессиях – 5%.

Опрос проводили с 1 по 11 февраля среди 2300 жителей России во всех федеральных округах, в том числе и в Алтайском крае.

Кошелек и деньги / Фото: amic.ru

Половина жителей Алтая назвали низкую зарплату главной причиной для смены работы

Также желание карьерного роста побуждает людей что-то изменить в своей жизни
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа опросы

Комментарии 7

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Шинник

15:58:21 17-02-2025

"В топ наиболее привлекательных рабочих профессий для жителей Алтая входят:"
... профессии с низкими ЗП !
Просто поищите сколько получают пекарь/кондитер, повар, токарь .....

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Кхм...

16:12:39 17-02-2025

Бред какой-то.

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Афиноген

16:25:14 17-02-2025

А для чего тогда человек тратил время и средства ,чтобы получить интеллектуальную специальность?Пообесценили этот труд,а теперь нате вам-чтоб как то жить ,идите на рабочую специальность.А где и в чём тогда престиж инженерной специальности?

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Гость

19:02:46 17-02-2025

Афиноген (16:25:14 17-02-2025) А для чего тогда человек тратил время и средства ,чтобы полу... да опросили друг друга и риэлторов ещё. интеллектуалы.

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Гость

18:59:29 17-02-2025

просиживать штаны в офисе - это не интеллектуальный труд

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Афиноген

09:30:08 18-02-2025

Гость (18:59:29 17-02-2025) просиживать штаны в офисе - это не интеллектуальный труд... Не все офисы занимаются интеллектуальным трудом.А если это какое нибудь КБ ,которое работает в какой то теме и области,тогда как?Тоже штаны просиживают?Какой шапкозакидательский взгляд.

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Гость

11:40:53 18-02-2025

Афиноген (09:30:08 18-02-2025) Не все офисы занимаются интеллектуальным трудом.А если это к... Опрашивали явно не КБ. Ну или не то КБ, а магазины у дома. Те, кто реально интеллектуальным трудом заняты, а не штаны просиживают, знают цену своему труду и любят своё дело. Большинство офисов заняты продажами и услугами. При всём уважении к их работе, это не интеллектуальный труд.

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