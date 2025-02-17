Более высокий доход назвали главной причиной для принятия решения пойти из офиса на завод

17 февраля 2025, 15:36, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края, занимающиеся интеллектуальным трудом, рассказали, какие рабочие специальности они считают более привлекательными и какие они бы хотели освоить в ближайшем будущем. Опрос провел сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

"38% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 15%, при гарантированном трудоустройстве – 19%, еще 4% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Остальные поменять свою профессию не готовы", – говорится в исследовании.

В топ наиболее привлекательных рабочих профессий для жителей Алтая входят:

портной/швея – 23%;

повар – 21%;

маляр/штукатур – 10%;

пекарь/кондитер – 9%;

автослесарь – 8%;

плотник – 6%;

токарь – 6%;

строитель – 5%.

Основные причины, которые могут заставить жителей Алтая получить рабочую профессию:

перспективы роста заработка, превышающего доход в нынешней профессии, – 45%;

дополнительный источник дохода – 16%;

возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось увлечением, – 14%;

стабильное положение в случае сложной экономической ситуации – 13%;

шанс сменить нынешнюю работу, которая надоела, – 6%;

необходимые в быту навыки – 3%.

Причины, по которым жители Алтая не готовы осваивать рабочую профессию:

из-за тяжелых условий труда – 24%;

специально получали высшее образование, чтобы заниматься исключительно умственным трудом, – 13%;

нынешняя профессия мотивирует и вдохновляет – 11%;

слабо представляют себе карьерный рост рабочих – 10%;

имеют стабильную работу и не хотят ничего менять – 10%;

есть ограничения по состоянию здоровья – 5%;

заработок на нынешней работе значительно превосходит возможный доход в рабочих профессиях – 5%.

Опрос проводили с 1 по 11 февраля среди 2300 жителей России во всех федеральных округах, в том числе и в Алтайском крае.