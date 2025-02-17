Жители Алтая назвали лучшие рабочие специальности для замены интеллектуального труда
Более высокий доход назвали главной причиной для принятия решения пойти из офиса на завод
17 февраля 2025, 15:36, ИА Амител
Жители Алтайского края, занимающиеся интеллектуальным трудом, рассказали, какие рабочие специальности они считают более привлекательными и какие они бы хотели освоить в ближайшем будущем. Опрос провел сервис по поиску работы "Зарплата.ру".
"38% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 15%, при гарантированном трудоустройстве – 19%, еще 4% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Остальные поменять свою профессию не готовы", – говорится в исследовании.
В топ наиболее привлекательных рабочих профессий для жителей Алтая входят:
- портной/швея – 23%;
- повар – 21%;
- маляр/штукатур – 10%;
- пекарь/кондитер – 9%;
- автослесарь – 8%;
- плотник – 6%;
- токарь – 6%;
- строитель – 5%.
Основные причины, которые могут заставить жителей Алтая получить рабочую профессию:
- перспективы роста заработка, превышающего доход в нынешней профессии, – 45%;
- дополнительный источник дохода – 16%;
- возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось увлечением, – 14%;
- стабильное положение в случае сложной экономической ситуации – 13%;
- шанс сменить нынешнюю работу, которая надоела, – 6%;
- необходимые в быту навыки – 3%.
Причины, по которым жители Алтая не готовы осваивать рабочую профессию:
- из-за тяжелых условий труда – 24%;
- специально получали высшее образование, чтобы заниматься исключительно умственным трудом, – 13%;
- нынешняя профессия мотивирует и вдохновляет – 11%;
- слабо представляют себе карьерный рост рабочих – 10%;
- имеют стабильную работу и не хотят ничего менять – 10%;
- есть ограничения по состоянию здоровья – 5%;
- заработок на нынешней работе значительно превосходит возможный доход в рабочих профессиях – 5%.
Опрос проводили с 1 по 11 февраля среди 2300 жителей России во всех федеральных округах, в том числе и в Алтайском крае.
15:58:21 17-02-2025
"В топ наиболее привлекательных рабочих профессий для жителей Алтая входят:"
... профессии с низкими ЗП !
Просто поищите сколько получают пекарь/кондитер, повар, токарь .....
16:12:39 17-02-2025
Бред какой-то.
16:25:14 17-02-2025
А для чего тогда человек тратил время и средства ,чтобы получить интеллектуальную специальность?Пообесценили этот труд,а теперь нате вам-чтоб как то жить ,идите на рабочую специальность.А где и в чём тогда престиж инженерной специальности?
19:02:46 17-02-2025
Афиноген (16:25:14 17-02-2025) А для чего тогда человек тратил время и средства ,чтобы полу... да опросили друг друга и риэлторов ещё. интеллектуалы.
18:59:29 17-02-2025
просиживать штаны в офисе - это не интеллектуальный труд
09:30:08 18-02-2025
Гость (18:59:29 17-02-2025) просиживать штаны в офисе - это не интеллектуальный труд... Не все офисы занимаются интеллектуальным трудом.А если это какое нибудь КБ ,которое работает в какой то теме и области,тогда как?Тоже штаны просиживают?Какой шапкозакидательский взгляд.
11:40:53 18-02-2025
Афиноген (09:30:08 18-02-2025) Не все офисы занимаются интеллектуальным трудом.А если это к... Опрашивали явно не КБ. Ну или не то КБ, а магазины у дома. Те, кто реально интеллектуальным трудом заняты, а не штаны просиживают, знают цену своему труду и любят своё дело. Большинство офисов заняты продажами и услугами. При всём уважении к их работе, это не интеллектуальный труд.