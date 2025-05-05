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Жители Алтая назвали самые раздражающие проблемы на работе в офисах и варианты их решения

Чтобы компания стала "местом силы", сотрудники посоветовали разработать систему гибких рабочих зон

05 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае трудоустроенные жители, работающие в офисах, недовольны плотной рассадкой и проблемами с вентиляцией, говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопера Level Group.

"Самыми раздражающими факторами в рабочем пространстве для сотрудников из Алтайского края являются непродуманная планировка, а именно – слишком плотная рассадка, отсутствие зон для конфиденциальных разговоров или тихих помещений (57% опрошенных отметили этот вариант), а также проблемы с освещением и вентиляцией в помещении (49%)", – говорится в исследовании.

31% опрошенных заявили, что испытывают дискомфорт из-за отсутствия оборудованных зон отдыха и кухни, где можно перекусить или выпить кофе. Еще столько же респондентов указали скучные рабочие пространства и отсутствие креативности.

Инфографика: hh.ru

Чтобы офис стал "местом силы", работодателю посоветовали:

  • разработать систему гибких рабочих зон (коворкинги, кабинеты для уединенной работы, открытые пространства для командных встреч) – 49%;
  • подумать над эргономикой офиса (приобрести удобную мебель и сделать качественное освещение) – 46%;
  • продумать пространства для отдыха (зоны с мягкой мебелью, игровые комнаты, места для релаксации) – 34%;
  • организовать дополнительные сервисы (спортивные зоны, массажные кресла, комнаты для отдыха) – 31%;
  • внедрить технологии, упрощающие жизнь (автоматизация, ИИ, чат-боты, голосовые помощники) – 31%.

"Почти половина респондентов на вопрос о том, как они себе представляют офис будущего, ответили, что в нем должны быть автоматизированы процессы согласования и документооборота (43%). Еще 37% мечтают об офисах с высокой степенью персонализации, которая касается настройки освещения, температуры и даже фоновой музыки. 31% полагают, что в будущем появятся капсулы или кабины с шумоизоляцией. 23% рассчитывают на рабочие места с голосовым управлением и VR/AR-решения для проведения совещаний. 20% представили интерактивные столы с дополненной реальностью и виртуальных бизнес-ассистентов по бронированию комнат", – выяснили социологи.

Люди раздражены на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

"Человечек" и "я вас услышал". Какие слова и фразы очень бесят жителей Алтая на работе

К примеру, выражение "надо было вчера" находится на втором месте в списке самых раздражающих
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Работа

Комментарии 4

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Кхм...

17:51:09 05-05-2025

"Мне бы ваши проблемы, Мариванна..."

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Гость

20:38:21 05-05-2025

Кхм... (17:51:09 05-05-2025) "Мне бы ваши проблемы, Мариванна..."... В заводских цехах просторнее. Может, им работу поменять.

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dok_СФ

21:38:09 05-05-2025

Да, ещё есть вахтовый вариант работы, вот там ..
В целом интересно сколько вахтовиков в АК и сколько, например мигрантов работает АК..

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Musik

09:31:35 06-05-2025

"спортивные зоны, массажные кресла, комнаты для отдыха"
сотрудницы с подсиликоненными губками и незаметной подтяжечкой, мущщинки с дорогим парфюмом и мани-педикюром...
завод ЖБИ.

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