Жители Алтая назвали самые раздражающие проблемы на работе в офисах и варианты их решения

Чтобы компания стала "местом силы", сотрудники посоветовали разработать систему гибких рабочих зон

05 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае трудоустроенные жители, работающие в офисах, недовольны плотной рассадкой и проблемами с вентиляцией, говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопера Level Group.

"Самыми раздражающими факторами в рабочем пространстве для сотрудников из Алтайского края являются непродуманная планировка, а именно – слишком плотная рассадка, отсутствие зон для конфиденциальных разговоров или тихих помещений (57% опрошенных отметили этот вариант), а также проблемы с освещением и вентиляцией в помещении (49%)", – говорится в исследовании.

31% опрошенных заявили, что испытывают дискомфорт из-за отсутствия оборудованных зон отдыха и кухни, где можно перекусить или выпить кофе. Еще столько же респондентов указали скучные рабочие пространства и отсутствие креативности.

Инфографика: hh.ru

Чтобы офис стал "местом силы", работодателю посоветовали:

разработать систему гибких рабочих зон (коворкинги, кабинеты для уединенной работы, открытые пространства для командных встреч) – 49%;

подумать над эргономикой офиса (приобрести удобную мебель и сделать качественное освещение) – 46%;

продумать пространства для отдыха (зоны с мягкой мебелью, игровые комнаты, места для релаксации) – 34%;

организовать дополнительные сервисы (спортивные зоны, массажные кресла, комнаты для отдыха) – 31%;

внедрить технологии, упрощающие жизнь (автоматизация, ИИ, чат-боты, голосовые помощники) – 31%.