Жители Алтая назвали самые раздражающие проблемы на работе в офисах и варианты их решения
Чтобы компания стала "местом силы", сотрудники посоветовали разработать систему гибких рабочих зон
05 мая 2025, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае трудоустроенные жители, работающие в офисах, недовольны плотной рассадкой и проблемами с вентиляцией, говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопера Level Group.
"Самыми раздражающими факторами в рабочем пространстве для сотрудников из Алтайского края являются непродуманная планировка, а именно – слишком плотная рассадка, отсутствие зон для конфиденциальных разговоров или тихих помещений (57% опрошенных отметили этот вариант), а также проблемы с освещением и вентиляцией в помещении (49%)", – говорится в исследовании.
31% опрошенных заявили, что испытывают дискомфорт из-за отсутствия оборудованных зон отдыха и кухни, где можно перекусить или выпить кофе. Еще столько же респондентов указали скучные рабочие пространства и отсутствие креативности.
Чтобы офис стал "местом силы", работодателю посоветовали:
- разработать систему гибких рабочих зон (коворкинги, кабинеты для уединенной работы, открытые пространства для командных встреч) – 49%;
- подумать над эргономикой офиса (приобрести удобную мебель и сделать качественное освещение) – 46%;
- продумать пространства для отдыха (зоны с мягкой мебелью, игровые комнаты, места для релаксации) – 34%;
- организовать дополнительные сервисы (спортивные зоны, массажные кресла, комнаты для отдыха) – 31%;
- внедрить технологии, упрощающие жизнь (автоматизация, ИИ, чат-боты, голосовые помощники) – 31%.
"Почти половина респондентов на вопрос о том, как они себе представляют офис будущего, ответили, что в нем должны быть автоматизированы процессы согласования и документооборота (43%). Еще 37% мечтают об офисах с высокой степенью персонализации, которая касается настройки освещения, температуры и даже фоновой музыки. 31% полагают, что в будущем появятся капсулы или кабины с шумоизоляцией. 23% рассчитывают на рабочие места с голосовым управлением и VR/AR-решения для проведения совещаний. 20% представили интерактивные столы с дополненной реальностью и виртуальных бизнес-ассистентов по бронированию комнат", – выяснили социологи.
17:51:09 05-05-2025
"Мне бы ваши проблемы, Мариванна..."
20:38:21 05-05-2025
Кхм... (17:51:09 05-05-2025) "Мне бы ваши проблемы, Мариванна..."... В заводских цехах просторнее. Может, им работу поменять.
21:38:09 05-05-2025
Да, ещё есть вахтовый вариант работы, вот там ..
В целом интересно сколько вахтовиков в АК и сколько, например мигрантов работает АК..
09:31:35 06-05-2025
"спортивные зоны, массажные кресла, комнаты для отдыха"
сотрудницы с подсиликоненными губками и незаметной подтяжечкой, мущщинки с дорогим парфюмом и мани-педикюром...
завод ЖБИ.