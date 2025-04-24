К примеру, выражение "надо было вчера" находится на втором месте в списке самых раздражающих

24 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Люди раздражены на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди соискателей из СФО, в том числе и в Алтайском крае, и выяснили, какие слова и устойчивые фразы коллег вызывают у них наибольшее раздражение.

Слова, которые раздражают больше всего:

"человечек", "задачка" и другие в уменьшительно-ласкательной форме – их отметили 23% опрошенных;

"засинкаться" (договориться), "синк", "синкануться" – 18%;

"вкусный" (если речь не о еде), "крайний" (последний), "токсичный", "токс" и "мэтч" (совпадение), "смэтчиться" – по 14%;

"апрувить" (одобрять) и "заапрувить" – 13%;

"чекнуть" (проверить), "челлендж" (испытание), "челленджить", "фидбэк" (обратная связь), "отфидбэчить" – по 11%;

"услышимся", "асап" (как можно скорее, от английского as soon as possible), "менеджерить" – по 9%;

"кейс" – 8%.

Фразы, которые раздражают больше всего:

"я вас (тебя) услышал" – 23%;

"надо было вчера" – 19%;

"ретроградный Меркурий" (для объяснения рабочих проблем) – 16%;

"все так делают" – 15%;

"от слова "совсем" – 14%;

"я на колле" (я на вызове) – 13%.

Больше всего уменьшительно-ласкательные слова вызывают неприятие у представителей среднего и высшего менеджмента. Фраза "я вас (тебя) услышал" женщин раздражает больше, чем мужчин (27% против 22%). Наибольший негатив "ретроградный Меркурий" вызывает у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), а на выражение "надо было вчера" хуже всего реагируют юристы (35%).

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