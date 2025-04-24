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"Человечек" и "я вас услышал". Какие слова и фразы очень бесят жителей Алтая на работе

К примеру, выражение "надо было вчера" находится на втором месте в списке самых раздражающих

24 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Люди раздражены на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Люди раздражены на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди соискателей из СФО, в том числе и в Алтайском крае, и выяснили, какие слова и устойчивые фразы коллег вызывают у них наибольшее раздражение.

Слова, которые раздражают больше всего:

  • "человечек", "задачка" и другие в уменьшительно-ласкательной форме – их отметили 23% опрошенных;
  •  "засинкаться" (договориться), "синк", "синкануться" – 18%;
  • "вкусный" (если речь не о еде), "крайний" (последний), "токсичный", "токс" и "мэтч" (совпадение), "смэтчиться" – по 14%;
  • "апрувить" (одобрять) и "заапрувить" – 13%;
  • "чекнуть" (проверить), "челлендж" (испытание), "челленджить", "фидбэк" (обратная связь), "отфидбэчить" – по 11%;
  • "услышимся", "асап" (как можно скорее, от английского as soon as possible), "менеджерить" – по 9%;
  • "кейс" – 8%.

Фразы, которые раздражают больше всего:

  • "я вас (тебя) услышал" – 23%;
  • "надо было вчера" – 19%;
  • "ретроградный Меркурий" (для объяснения рабочих проблем) – 16%;
  • "все так делают" – 15%;
  • "от слова "совсем" – 14%;
  • "я на колле" (я на вызове) – 13%.

Больше всего уменьшительно-ласкательные слова вызывают неприятие у представителей среднего и высшего менеджмента. Фраза "я вас (тебя) услышал" женщин раздражает больше, чем мужчин (27% против 22%). Наибольший негатив "ретроградный Меркурий" вызывает у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), а на выражение "надо было вчера" хуже всего реагируют юристы (35%).

Ранее жители Барнаула назвали самые нервирующие вопросы на собеседованиях. В частности, им не нравится, когда их спрашивают, хотят ли они детей. 

Алтайский край Работа опросы Сибирь

Комментарии 30

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Гость

15:27:44 24-04-2025

еще одна дурацкая фразочка - "хорошего дняяяяя" фу, беее

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Гость

16:38:21 24-04-2025

Гость (15:27:44 24-04-2025) еще одна дурацкая фразочка - "хорошего дняяяяя" фу, беее... Это да, хорошим днем задолбали. Свежая еще вирусная фраза-болезнь.

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Гость

15:36:15 24-04-2025

У нас в конторе начальником отдела трудился Лёша-полупокер. Дак у того через предложение "от слова совсем"
Так этого придурка и дразнили

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Гость

15:43:32 24-04-2025

Гость (15:36:15 24-04-2025) У нас в конторе начальником отдела трудился Лёша-полупокер. ... А ты, не придурок, под ним ходил. Но сейчас будешь писать, что тот был в соседнем отделе, а ты с ним только в столовой встречался. Но мы же все понимаем...

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Гость

15:51:29 24-04-2025

Гость (15:43:32 24-04-2025) А ты, не придурок, под ним ходил. Но сейчас будешь писать, ч... Лёшина кашёлка ?

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Гость

19:51:24 24-04-2025

Гость (15:51:29 24-04-2025) Лёшина кашёлка ?... ты ещё и его кашёлкой был? Удачный карьерный рост?

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Гость

22:44:44 24-04-2025

Гость (19:51:24 24-04-2025) ты ещё и его кашёлкой был? Удачный карьерный рост?... Они потом поженились от слова совсем. По взаимной любви.

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Гость

15:37:03 24-04-2025

Говорю, "ЧТОБЫ ТЫ ПОНИМАЛ".

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Гость

15:41:10 24-04-2025

Всех зумеров опросили?

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Гость

15:44:12 24-04-2025

Так конечно общаются городские, определённый вирус слов паразитов присутствует. Но переселенцы из деревень, коих 50%, свою речь не стараются художественно оформить.

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Гость

15:44:20 24-04-2025

А еще "мурашки" надоели до предела!

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545

15:46:35 24-04-2025

Просто надо апрувить кейсы на изи, а не быть токсичным.

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Гость

20:44:27 24-04-2025

545 (15:46:35 24-04-2025) Просто надо апрувить кейсы на изи, а не быть токсичным.... я тебя услышал, человечек

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Гость

16:10:39 24-04-2025

Вот лично меня больше всего раздражают слова: добро, тепло, светло

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интересно

16:25:41 24-04-2025

Гость (16:10:39 24-04-2025) Вот лично меня больше всего раздражают слова: добро, тепло, ... А как насчет : зло, холодно, темно?

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Сергей

22:25:28 24-04-2025

Гость (16:10:39 24-04-2025) Вот лично меня больше всего раздражают слова: добро, тепло, ... С головой все нормально?

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Гость

16:11:35 24-04-2025

Надо же, какие люди впечатлительные! Просматриваю статью... и не нахожу ничего, что меня бы бесило. Даже удивительно! Всё в пределах нормы.

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Гость

16:47:56 24-04-2025

крайний, все "человечки", "хорошегодня", "доброговременисуток", бесконечное употребление имени отчества в скриптах банковских менеджериц, типа "доброго дня, Иван Сергеевич. Вам удобно говорить, Иван Сергеевич. У меня для вас интересное предложение, Иван Сергеевич"

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Гость

17:10:31 24-04-2025

а где? - ну все, добро.

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Гость

19:01:59 24-04-2025

Гость (17:10:31 24-04-2025) а где? - ну все, добро.... "добро" говорили еще в 80х, при чем те, кто родился в 40х. меня тогда это тоже немного коробило (при чем, женщины не говорили так)

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ДМВ

17:48:03 24-04-2025

Важными исследованиями и расчётами занимаются "специалисты онлайн- рекрутинга".

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Гость

18:57:29 24-04-2025

слова-сарказмы, слова-паразиты, слова-выражения "вирусные" , потому что книг не читают (классику), поэтому все какими-то "кейсами" говорят. ща наминусят зумеры)

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Гость

19:45:35 24-04-2025

Половину слов впервые слышу. У нас на заводе принято другими словами общаться, цензура сайта их не пропустит, но суть постараюсь передать:
Петрович, если эта фигня не будет сдавать завтра блин к обеду, то тебе звезда и премии твоей писец. И ничего не раздражает.

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Гость

20:18:01 24-04-2025

А еще дурацкая фраза при встрече "Как дела?". Самое главное человеку абсолютно наплевать на то как обстоят дела у другого. Сразу хочется ответить "А тебе какое дело?"

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гость

22:02:44 24-04-2025

Раздражает когда выдергивают слова из английского (ЭЙчары, кипиай и т.д.) когда есть слова на русском с аналогичным значением. Ну и естественно когда постоянно повторяют " от слова совсем", "в общем и целом" через каждое предложение. И когда говорят невнятно как будто в рот что-то запихали.

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Сергей

22:20:44 24-04-2025

А что плохого в фразе хорошего дня? Я не понял

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Гость

22:40:57 24-04-2025

Сергей (22:20:44 24-04-2025) А что плохого в фразе хорошего дня? Я не понял... по-русски так не говорят. Ни "хорошего дня", ни "доброго времени суток". Литературно: "Добрый день", никакого "дня". Все эти выражения дешевых менеджеров, которым нравится осознавать себя значимыми людьми, ведь они "в пинжаках"

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Гость

07:31:48 25-04-2025

Гость (22:40:57 24-04-2025) по-русски так не говорят. Ни "хорошего дня", ни "доброго вре... А фразу «хорошего дня вам» ты не слышал никогда? Или это нелитературное выражение, Толстой в своем творчестве его не использовал, да?

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Гость

11:28:32 25-04-2025

Я вас услышал ....ну и , что протри глаза ещё и увидишь.

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Гость

15:40:37 05-05-2025

объясните, чем не нравится фраза "от слова совсем"?

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