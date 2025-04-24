"Человечек" и "я вас услышал". Какие слова и фразы очень бесят жителей Алтая на работе
К примеру, выражение "надо было вчера" находится на втором месте в списке самых раздражающих
24 апреля 2025, 15:15, ИА Амител
Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди соискателей из СФО, в том числе и в Алтайском крае, и выяснили, какие слова и устойчивые фразы коллег вызывают у них наибольшее раздражение.
Слова, которые раздражают больше всего:
- "человечек", "задачка" и другие в уменьшительно-ласкательной форме – их отметили 23% опрошенных;
- "засинкаться" (договориться), "синк", "синкануться" – 18%;
- "вкусный" (если речь не о еде), "крайний" (последний), "токсичный", "токс" и "мэтч" (совпадение), "смэтчиться" – по 14%;
- "апрувить" (одобрять) и "заапрувить" – 13%;
- "чекнуть" (проверить), "челлендж" (испытание), "челленджить", "фидбэк" (обратная связь), "отфидбэчить" – по 11%;
- "услышимся", "асап" (как можно скорее, от английского as soon as possible), "менеджерить" – по 9%;
- "кейс" – 8%.
Фразы, которые раздражают больше всего:
- "я вас (тебя) услышал" – 23%;
- "надо было вчера" – 19%;
- "ретроградный Меркурий" (для объяснения рабочих проблем) – 16%;
- "все так делают" – 15%;
- "от слова "совсем" – 14%;
- "я на колле" (я на вызове) – 13%.
Больше всего уменьшительно-ласкательные слова вызывают неприятие у представителей среднего и высшего менеджмента. Фраза "я вас (тебя) услышал" женщин раздражает больше, чем мужчин (27% против 22%). Наибольший негатив "ретроградный Меркурий" вызывает у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), а на выражение "надо было вчера" хуже всего реагируют юристы (35%).
Ранее жители Барнаула назвали самые нервирующие вопросы на собеседованиях. В частности, им не нравится, когда их спрашивают, хотят ли они детей.
15:27:44 24-04-2025
еще одна дурацкая фразочка - "хорошего дняяяяя" фу, беее
16:38:21 24-04-2025
Гость (15:27:44 24-04-2025) еще одна дурацкая фразочка - "хорошего дняяяяя" фу, беее... Это да, хорошим днем задолбали. Свежая еще вирусная фраза-болезнь.
15:36:15 24-04-2025
У нас в конторе начальником отдела трудился Лёша-полупокер. Дак у того через предложение "от слова совсем"
Так этого придурка и дразнили
15:43:32 24-04-2025
Гость (15:36:15 24-04-2025) У нас в конторе начальником отдела трудился Лёша-полупокер. ... А ты, не придурок, под ним ходил. Но сейчас будешь писать, что тот был в соседнем отделе, а ты с ним только в столовой встречался. Но мы же все понимаем...
15:51:29 24-04-2025
Гость (15:43:32 24-04-2025) А ты, не придурок, под ним ходил. Но сейчас будешь писать, ч... Лёшина кашёлка ?
19:51:24 24-04-2025
Гость (15:51:29 24-04-2025) Лёшина кашёлка ?... ты ещё и его кашёлкой был? Удачный карьерный рост?
22:44:44 24-04-2025
Гость (19:51:24 24-04-2025) ты ещё и его кашёлкой был? Удачный карьерный рост?... Они потом поженились от слова совсем. По взаимной любви.
15:37:03 24-04-2025
Говорю, "ЧТОБЫ ТЫ ПОНИМАЛ".
15:41:10 24-04-2025
Всех зумеров опросили?
15:44:12 24-04-2025
Так конечно общаются городские, определённый вирус слов паразитов присутствует. Но переселенцы из деревень, коих 50%, свою речь не стараются художественно оформить.
15:44:20 24-04-2025
А еще "мурашки" надоели до предела!
15:46:35 24-04-2025
Просто надо апрувить кейсы на изи, а не быть токсичным.
20:44:27 24-04-2025
545 (15:46:35 24-04-2025) Просто надо апрувить кейсы на изи, а не быть токсичным.... я тебя услышал, человечек
16:10:39 24-04-2025
Вот лично меня больше всего раздражают слова: добро, тепло, светло
16:25:41 24-04-2025
Гость (16:10:39 24-04-2025) Вот лично меня больше всего раздражают слова: добро, тепло, ... А как насчет : зло, холодно, темно?
22:25:28 24-04-2025
Гость (16:10:39 24-04-2025) Вот лично меня больше всего раздражают слова: добро, тепло, ... С головой все нормально?
16:11:35 24-04-2025
Надо же, какие люди впечатлительные! Просматриваю статью... и не нахожу ничего, что меня бы бесило. Даже удивительно! Всё в пределах нормы.
16:47:56 24-04-2025
крайний, все "человечки", "хорошегодня", "доброговременисуток", бесконечное употребление имени отчества в скриптах банковских менеджериц, типа "доброго дня, Иван Сергеевич. Вам удобно говорить, Иван Сергеевич. У меня для вас интересное предложение, Иван Сергеевич"
17:10:31 24-04-2025
а где? - ну все, добро.
19:01:59 24-04-2025
Гость (17:10:31 24-04-2025) а где? - ну все, добро.... "добро" говорили еще в 80х, при чем те, кто родился в 40х. меня тогда это тоже немного коробило (при чем, женщины не говорили так)
17:48:03 24-04-2025
Важными исследованиями и расчётами занимаются "специалисты онлайн- рекрутинга".
18:57:29 24-04-2025
слова-сарказмы, слова-паразиты, слова-выражения "вирусные" , потому что книг не читают (классику), поэтому все какими-то "кейсами" говорят. ща наминусят зумеры)
19:45:35 24-04-2025
Половину слов впервые слышу. У нас на заводе принято другими словами общаться, цензура сайта их не пропустит, но суть постараюсь передать:
Петрович, если эта фигня не будет сдавать завтра блин к обеду, то тебе звезда и премии твоей писец. И ничего не раздражает.
20:18:01 24-04-2025
А еще дурацкая фраза при встрече "Как дела?". Самое главное человеку абсолютно наплевать на то как обстоят дела у другого. Сразу хочется ответить "А тебе какое дело?"
22:02:44 24-04-2025
Раздражает когда выдергивают слова из английского (ЭЙчары, кипиай и т.д.) когда есть слова на русском с аналогичным значением. Ну и естественно когда постоянно повторяют " от слова совсем", "в общем и целом" через каждое предложение. И когда говорят невнятно как будто в рот что-то запихали.
22:20:44 24-04-2025
А что плохого в фразе хорошего дня? Я не понял
22:40:57 24-04-2025
Сергей (22:20:44 24-04-2025) А что плохого в фразе хорошего дня? Я не понял... по-русски так не говорят. Ни "хорошего дня", ни "доброго времени суток". Литературно: "Добрый день", никакого "дня". Все эти выражения дешевых менеджеров, которым нравится осознавать себя значимыми людьми, ведь они "в пинжаках"
07:31:48 25-04-2025
Гость (22:40:57 24-04-2025) по-русски так не говорят. Ни "хорошего дня", ни "доброго вре... А фразу «хорошего дня вам» ты не слышал никогда? Или это нелитературное выражение, Толстой в своем творчестве его не использовал, да?
11:28:32 25-04-2025
Я вас услышал ....ну и , что протри глаза ещё и увидишь.
15:40:37 05-05-2025
объясните, чем не нравится фраза "от слова совсем"?