На Алтае кадровый голод заставляет работодателей чаще искать "временщиков"

В крае высокий спрос на сотрудников, рассматривающих временную занятость

18 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Прием на работу / Фото: unsplash.com / Scott Graham

В Алтайском крае за год количество вакансий с частичной занятостью увеличилось в 2,5 раза, сообщает "Зарплата.ру".

"Для компаний вакансии с временной занятостью – это хорошая возможность закрыть хотя бы частично потребность в персонале, для соискателей – это обилие выбора вариантов подработки и возможность дополнительного заработка", – говорится в исследовании.

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, учителя, операторы call-центров, водители, менеджеры по продажам, уборщицы, администраторы, продавцы, кассиры, переводчики, повара, пекари.

При этом на подработку приглашают не только персонал массового найма без опыта и квалификации, но и высококвалифицированных специалистов, например, врачей, педагогов.

В топ предложений подработки с наибольшими медианными зарплатами вошли:

курьеры (121,5 тыс. рублей);

монтажники (120 тыс. рублей);

водители (80 тыс. рублей);

упаковщики (79,5 тыс. рублей).

"Важно отметить, что зарплату свыше 90 тыс. рублей сможет зарабатывать тот, кто будет брать на себя максимальное количество заказов и смен. Нередко подобный вариант частичной занятости предполагает ненормированный график с рабочим днем не менее 12 часов", – подчеркнули аналитики.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работодатели стали меньше "голодать" из-за нехватки кадров.