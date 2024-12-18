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На Алтае кадровый голод заставляет работодателей чаще искать "временщиков"

В крае высокий спрос на сотрудников, рассматривающих временную занятость

18 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Прием на работу / Фото: unsplash.com / Scott Graham
Прием на работу / Фото: unsplash.com / Scott Graham

В Алтайском крае за год количество вакансий с частичной занятостью увеличилось в 2,5 раза, сообщает "Зарплата.ру".

"Для компаний вакансии с временной занятостью – это хорошая возможность закрыть хотя бы частично потребность в персонале, для соискателей – это обилие выбора вариантов подработки и возможность дополнительного заработка", – говорится в исследовании.

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, учителя, операторы call-центров, водители, менеджеры по продажам, уборщицы, администраторы, продавцы, кассиры, переводчики, повара, пекари.

При этом на подработку приглашают не только персонал массового найма без опыта и квалификации, но и высококвалифицированных специалистов, например, врачей, педагогов. 

В топ предложений подработки с наибольшими медианными зарплатами вошли:

  • курьеры (121,5 тыс. рублей);
  • монтажники (120 тыс. рублей);
  • водители (80 тыс. рублей);
  • упаковщики (79,5 тыс. рублей).

"Важно отметить, что зарплату свыше 90 тыс. рублей сможет зарабатывать тот, кто будет брать на себя максимальное количество заказов и смен. Нередко подобный вариант частичной занятости предполагает ненормированный график с рабочим днем не менее 12 часов", – подчеркнули аналитики.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работодатели стали меньше "голодать" из-за нехватки кадров.

Алтайский край Работа

Комментарии 9

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Сергей

14:53:21 18-12-2024

За зарплату в 90тыс. из тебя все соки выжмут.

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Гость

21:22:12 18-12-2024

Сергей (14:53:21 18-12-2024) За зарплату в 90тыс. из тебя все соки выжмут.... поэтому на почте РФ за 35 вы даже вредите

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Гость

15:38:07 18-12-2024

курьеры (121,5 тыс. рублей) --- ну хрень же? Или все соки выжимают?

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Гостья

16:22:42 18-12-2024

Гость (15:38:07 18-12-2024) курьеры (121,5 тыс. рублей) --- ну хрень же? Или все соки вы...
Нет столько соков. Хрень конечно. 40 тысяч заработать сил не хватает. Просто замануха для лохов, которые должны постоянно меняться

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Гость

20:13:37 18-12-2024

Гость (15:38:07 18-12-2024) курьеры (121,5 тыс. рублей) --- ну хрень же? Или все соки вы... Может они имели ввиду наркокурьеры?

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Гость

15:39:11 18-12-2024

упаковщики (79,5 тыс. рублей) ---- наверное за 12 часов ежедневно, 6 дней в неделю?

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Гость

16:55:46 18-12-2024

Гость (15:39:11 18-12-2024) упаковщики (79,5 тыс. рублей) ---- наверное за 12 часов ежед... Нет... 28/7...

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Рубцовск

18:17:52 18-12-2024

В городскую больницу №2 в терапевтическое отделение, не могут набрать медицинских сестер. Работать не кому. Все бегут и увольняются. И это при функционирующем медицинском училище!

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Гость

13:47:55 21-12-2024

Как говорят работодатели алтая: "За 30 тыщ очередь за забором стоит не нравится свободен"

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