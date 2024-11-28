Дай, дай, дай! Как на Алтае работники манипулируют начальниками и вызывают жалость?
Подчиненные манипулировали работодателями, чтобы добиться нескольких целей
28 ноября 2024, 11:50, ИА Амител
Алтайские руководители компаний рассказали, какие способы манипуляции часто используют сотрудники и для чего. Соответствующий опрос провел исследовательский центр "Зарплаты.ру".
Как подчиненные манипулировали работодателями (множественный выбор вариантов ответа):
- пытались вызвать жалость, рассказывая о своих личных проблемах, – 70%;
- с помощью лести, чрезмерной похвалы моим личным и деловым качествам – 49%;
- не раскрывали всей правды о проблемах, говорили полуправду – 40%;
- шантажировали увольнением – 40%;
- показывали предложения с другой работы – 17%.
Подчиненные пытаются добиться (множественный выбор вариантов ответа):
- повышения зарплаты – 69%;
- изменения графика работы – 50%;
- повышения в должности – 36%;
- изменения режима работы, например, уйти на удаленку – 29%;
- увольнения других сотрудников – 28%.
"56% опрошенных работодателей признались, что относятся к манипуляторам крайне негативно и даже готовы их уволить, остальные относятся к этому снисходительно или нейтрально", – говорится в исследовании.
От манипуляций работодатели защищаются по-разному. Например, 44% сказали, что начинают манипулировать в ответ, 43% жестко требуют прекратить, лишь 2% заявили, что сотрудники успешно ими манипулируют. 11% сказали, что просто игнорируют таких сотрудников.
Опрос проводился с 4 по 25 ноября среди 1920 российских руководителей компаний и начальников отделов в организациях, в том числе и в Алтайском крае.
11:59:56 28-11-2024
Работодатель, не готовый повышать зарплату при текущей инфляции -идёт лесом дружно и строем. И пофиг на его отношение к манипуляциям. Надеюсь за его забором стоит очередь.
12:15:45 28-11-2024
Ну прям заманипулировали бедных начальников, ути-пути.
13:27:39 28-11-2024
Гость (12:15:45 28-11-2024) Ну прям заманипулировали бедных начальников, ути-пути. ... Полный бред, потому как манипуляторы великие именно работодатели, спекулирующие на ситуации на рынке труда!
12:22:19 28-11-2024
Работодателям, не желающим и не умеющим обеспечивать достойную жизнь своим работникам, заведомо нельзя давать слово. Их мнение - это мнение зажравшихся, ничего не понимающих и не умеющих паразитов. В нормальной экономике они бы не смогли существовать как работодатели.
08:19:43 29-11-2024
Гость (12:22:19 28-11-2024) Работодателям, не желающим и не умеющим обеспечивать достойн... Допустим, что работодатели ничего не понимающие и не умеющие паразиты, но при этом создали производствено-хозяйствено-финансовое предпринимательство(деятельность) и поддерживающее это годами. Задайте себе вопрос, почему вы понимающие и всё умеющие в роли просителя "ну возьмите меня на работу", Станьте работодателем и будете зажрашимися. Или умные только осуждать, а сами ссыкло.