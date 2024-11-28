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Дай, дай, дай! Как на Алтае работники манипулируют начальниками и вызывают жалость?

Подчиненные манипулировали работодателями, чтобы добиться нескольких целей

28 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Подчиненные манипулируют начальником / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Подчиненные манипулируют начальником / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Алтайские руководители компаний рассказали, какие способы манипуляции часто используют сотрудники и для чего. Соответствующий опрос провел исследовательский центр "Зарплаты.ру".

Как подчиненные манипулировали работодателями (множественный выбор вариантов ответа):

  • пытались вызвать жалость, рассказывая о своих личных проблемах, – 70%;
  • с помощью лести, чрезмерной похвалы моим личным и деловым качествам – 49%;
  • не раскрывали всей правды о проблемах, говорили полуправду – 40%;
  • шантажировали увольнением – 40%;
  • показывали предложения с другой работы – 17%.

Подчиненные пытаются добиться (множественный выбор вариантов ответа):

  • повышения зарплаты – 69%;
  • изменения графика работы – 50%;
  • повышения в должности – 36%;
  • изменения режима работы, например, уйти на удаленку – 29%;
  • увольнения других сотрудников – 28%.

"56% опрошенных работодателей признались, что относятся к манипуляторам крайне негативно и даже готовы их уволить, остальные относятся к этому снисходительно или нейтрально", – говорится в исследовании.

От манипуляций работодатели защищаются по-разному. Например, 44% сказали, что начинают манипулировать в ответ, 43% жестко требуют прекратить, лишь 2% заявили, что сотрудники успешно ими манипулируют. 11% сказали, что просто игнорируют таких сотрудников.

Опрос проводился с 4 по 25 ноября среди 1920 российских руководителей компаний и начальников отделов в организациях, в том числе и в Алтайском крае.

Алтайский край Работа опросы

Комментарии 5

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Мимопроходящий

11:59:56 28-11-2024

Работодатель, не готовый повышать зарплату при текущей инфляции -идёт лесом дружно и строем. И пофиг на его отношение к манипуляциям. Надеюсь за его забором стоит очередь.

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Гость

12:15:45 28-11-2024

Ну прям заманипулировали бедных начальников, ути-пути.

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Гость

13:27:39 28-11-2024

Гость (12:15:45 28-11-2024) Ну прям заманипулировали бедных начальников, ути-пути. ... Полный бред, потому как манипуляторы великие именно работодатели, спекулирующие на ситуации на рынке труда!

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Гость

12:22:19 28-11-2024

Работодателям, не желающим и не умеющим обеспечивать достойную жизнь своим работникам, заведомо нельзя давать слово. Их мнение - это мнение зажравшихся, ничего не понимающих и не умеющих паразитов. В нормальной экономике они бы не смогли существовать как работодатели.

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Гость

08:19:43 29-11-2024

Гость (12:22:19 28-11-2024) Работодателям, не желающим и не умеющим обеспечивать достойн... Допустим, что работодатели ничего не понимающие и не умеющие паразиты, но при этом создали производствено-хозяйствено-финансовое предпринимательство(деятельность) и поддерживающее это годами. Задайте себе вопрос, почему вы понимающие и всё умеющие в роли просителя "ну возьмите меня на работу", Станьте работодателем и будете зажрашимися. Или умные только осуждать, а сами ссыкло.

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