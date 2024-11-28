Подчиненные манипулировали работодателями, чтобы добиться нескольких целей

28 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Подчиненные манипулируют начальником / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Алтайские руководители компаний рассказали, какие способы манипуляции часто используют сотрудники и для чего. Соответствующий опрос провел исследовательский центр "Зарплаты.ру".

Как подчиненные манипулировали работодателями (множественный выбор вариантов ответа):

пытались вызвать жалость, рассказывая о своих личных проблемах, – 70%;

с помощью лести, чрезмерной похвалы моим личным и деловым качествам – 49%;

не раскрывали всей правды о проблемах, говорили полуправду – 40%;

шантажировали увольнением – 40%;

показывали предложения с другой работы – 17%.

Подчиненные пытаются добиться (множественный выбор вариантов ответа):

повышения зарплаты – 69%;

изменения графика работы – 50%;

повышения в должности – 36%;

изменения режима работы, например, уйти на удаленку – 29%;

увольнения других сотрудников – 28%.

"56% опрошенных работодателей признались, что относятся к манипуляторам крайне негативно и даже готовы их уволить, остальные относятся к этому снисходительно или нейтрально", – говорится в исследовании.

От манипуляций работодатели защищаются по-разному. Например, 44% сказали, что начинают манипулировать в ответ, 43% жестко требуют прекратить, лишь 2% заявили, что сотрудники успешно ими манипулируют. 11% сказали, что просто игнорируют таких сотрудников.

Опрос проводился с 4 по 25 ноября среди 1920 российских руководителей компаний и начальников отделов в организациях, в том числе и в Алтайском крае.