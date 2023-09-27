К концу года показатель может достигнуть 2,8 млрд рублей

27 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края с начала 2023 года потратили на видеоигры и внутриигровые товары 2,2 млрд рублей, говорится в исследовании онлайн-школы XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education.

Аналитики полагают, что к концу 2023 года жители региона потратят на свое увлечение 2,8 млрд рублей.

Размер предполагаемых трат сравним с бюджетом Рубцовска на 2023 год в размере 3,2 млрд рублей. А уже потратили почти три бюджета Белокурихи: на 2023 год – 796 млн рублей.

Для сравнения: жители Омской области с начала года потратили на покупку видеоигр 1,87 млрд рублей, Красноярского края – 2,7 млрд рублей, Новосибирской области – 2,68 млрд рублей.

Всего жители России с начала 2023 года потратили на видеоигры и внутриигровые товары 135 млрд рублей. К концу года показатель может достигнуть 167 млрд рублей.