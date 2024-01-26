Российский губернатор приравнял отпуск к дезертирству
Потому что необходимо работать в круглосуточном режиме в это сложное для страны время
26 января 2024, 12:40, ИА Амител
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к руководителям органов власти и главам муниципалитетов с требованием забыть об отдыхе, сообщает правительство региона.
Бусаргин заявил, что чиновникам необходимо приложить максимальные усилия, чтобы решить множество задач.
"Необходимо работать в круглосуточном режиме. В прошлом году кто-то этого не понял и позволил себе отдых. Это недопустимо, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, а наши земляки защищают Родину в ходе СВО", – подчеркнул глава региона.
Он указал, что об отпуске необходимо забыть.
"Перед тем как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте – той ли дорогой идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству", – обратился Бусаргин к подчиненным.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается уйти в отпуск через год.
12:48:00 26-01-2024
Работать круглосуточно! Еще одним самодуром в полку прибыло.
12:57:23 26-01-2024
интересно а сам то губер в отпуск ходит?
13:29:00 26-01-2024
гость (12:57:23 26-01-2024) интересно а сам то губер в отпуск ходит?... Так это, руководителям некоторых регионов давно законы не указ, а этот чем хуже?
12:57:33 26-01-2024
Отпуск создан для того чтобы человек мог восполнить свои утраченные силы и восстановиться для дальнейшей работы. Попытка лишить часов отдыха рабочего человека - это диверсия против нашего государства. А кто родственники этого инициатора? Есть ли у них имущество и связи с США, ЕС и прочими врагами????? А не выполнение ли это заказа с той стороны аааа????
13:12:34 26-01-2024
интересно, а с каких пор трудовое законодательство губернаторам не указ?
13:28:09 26-01-2024
Кхе-кхе... Да только ли отпуск. Тут вон в соседнем городе Н. чиновник студентам выдал: "Ваша жизнь — это не ваша заслуга, она вам не принадлежит. Ваша жизнь принадлежит родителям, народу и богу, если верите в него. Но не вам. Поэтому распоряжаться как хотите своей жизнью, вы не имеете права никакого. Вы преступники, если распоряжаетесь ей самостоятельно." Там перлов много было, но этот прямо показательный.
13:29:43 26-01-2024
а губер прям сутками на пролет шпарит и шпарит без отдыха, он че киборг? а если так рассуждать то и самого губера за дезера привлекать.
13:36:30 26-01-2024
... не, ну если как у нас чиновники "работают", так их наоборот, из их круглогодичного "отпуска" отзывать надо...
13:59:44 26-01-2024
Вот и отправьте этого на СВО
14:05:54 26-01-2024
если они работать круглосуточно будут, им тогда за переработку платить нужно, тем самым для статистики повысят среднюю з/п.
14:14:05 26-01-2024
Очередной дебилоид!
14:30:17 26-01-2024
Если в рабочее время не успевает, то это бестолковый работник. Будет больше бензина жечь с вет тратить. Гнать таких надо, но кумовства в России не из жить.
14:43:26 26-01-2024
Сегодня в отпуск, а завтра Родину продаст? Не бывать такому! =)
15:14:23 26-01-2024
"Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к руководителям органов власти и главам муниципалитетов с требованием забыть об отдыхе" Все комменты от руководителей и глав муниципалитетов? Вы читать умеете? Или только буквы знакомые смотрите?
04:13:36 28-01-2024
Сергей (15:14:23 26-01-2024) "Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к р... какая разница-то? эти главы что-ли вне ТК РФ? сам то думай, чего тут пишешь.
15:23:05 26-01-2024
выслуживается за счет подчиненных
16:15:39 26-01-2024
Так они и работают не покладая рук, только результатов не видно
16:19:09 26-01-2024
Даже хоккеисты часто отдыхают во время матча.Боксеры вообще несколько раз за бой.
16:25:49 26-01-2024
Интересно мнение Минтруда, им уже заинтересовались?