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Российский губернатор приравнял отпуск к дезертирству

Потому что необходимо работать в круглосуточном режиме в это сложное для страны время

26 января 2024, 12:40, ИА Амител

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин / Фото: t.me/busargin_r
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин / Фото: t.me/busargin_r

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к руководителям органов власти и главам муниципалитетов с требованием забыть об отдыхе, сообщает правительство региона.

Бусаргин заявил, что чиновникам необходимо приложить максимальные усилия, чтобы решить множество задач.

"Необходимо работать в круглосуточном режиме. В прошлом году кто-то этого не понял и позволил себе отдых. Это недопустимо, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, а наши земляки защищают Родину в ходе СВО", – подчеркнул глава региона.

Он указал, что об отпуске необходимо забыть.

"Перед тем как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте – той ли дорогой идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству", – обратился Бусаргин к подчиненным.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается уйти в отпуск через год.

Фото: unsplash.com

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При этом глава региона отметил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – можно ходить в театры и музеи
НОВОСТИКультура
Губернаторы чиновники отпуск

Комментарии 19

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Гость

12:48:00 26-01-2024

Работать круглосуточно! Еще одним самодуром в полку прибыло.

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гость

12:57:23 26-01-2024

интересно а сам то губер в отпуск ходит?

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Гость

13:29:00 26-01-2024

гость (12:57:23 26-01-2024) интересно а сам то губер в отпуск ходит?... Так это, руководителям некоторых регионов давно законы не указ, а этот чем хуже?

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гражданин

12:57:33 26-01-2024

Отпуск создан для того чтобы человек мог восполнить свои утраченные силы и восстановиться для дальнейшей работы. Попытка лишить часов отдыха рабочего человека - это диверсия против нашего государства. А кто родственники этого инициатора? Есть ли у них имущество и связи с США, ЕС и прочими врагами????? А не выполнение ли это заказа с той стороны аааа????

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гость

13:12:34 26-01-2024

интересно, а с каких пор трудовое законодательство губернаторам не указ?

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Гость

13:28:09 26-01-2024

Кхе-кхе... Да только ли отпуск. Тут вон в соседнем городе Н. чиновник студентам выдал: "Ваша жизнь — это не ваша заслуга, она вам не принадлежит. Ваша жизнь принадлежит родителям, народу и богу, если верите в него. Но не вам. Поэтому распоряжаться как хотите своей жизнью, вы не имеете права никакого. Вы преступники, если распоряжаетесь ей самостоятельно." Там перлов много было, но этот прямо показательный.

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Некрос

13:29:43 26-01-2024

а губер прям сутками на пролет шпарит и шпарит без отдыха, он че киборг? а если так рассуждать то и самого губера за дезера привлекать.

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Гость

13:36:30 26-01-2024

... не, ну если как у нас чиновники "работают", так их наоборот, из их круглогодичного "отпуска" отзывать надо...

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Гость

13:59:44 26-01-2024

Вот и отправьте этого на СВО

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гость

14:05:54 26-01-2024

если они работать круглосуточно будут, им тогда за переработку платить нужно, тем самым для статистики повысят среднюю з/п.

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Гость

14:14:05 26-01-2024

Очередной дебилоид!

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Юрий

14:30:17 26-01-2024

Если в рабочее время не успевает, то это бестолковый работник. Будет больше бензина жечь с вет тратить. Гнать таких надо, но кумовства в России не из жить.

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Acb

14:43:26 26-01-2024

Сегодня в отпуск, а завтра Родину продаст? Не бывать такому! =)

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Сергей

15:14:23 26-01-2024

"Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к руководителям органов власти и главам муниципалитетов с требованием забыть об отдыхе" Все комменты от руководителей и глав муниципалитетов? Вы читать умеете? Или только буквы знакомые смотрите?

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Гость

04:13:36 28-01-2024

Сергей (15:14:23 26-01-2024) "Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к р... какая разница-то? эти главы что-ли вне ТК РФ? сам то думай, чего тут пишешь.

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Гость

15:23:05 26-01-2024

выслуживается за счет подчиненных

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Гость

16:15:39 26-01-2024

Так они и работают не покладая рук, только результатов не видно

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Гость

16:19:09 26-01-2024

Даже хоккеисты часто отдыхают во время матча.Боксеры вообще несколько раз за бой.

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Гость

16:25:49 26-01-2024

Интересно мнение Минтруда, им уже заинтересовались?

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