Российский губернатор приравнял отпуск к дезертирству

Потому что необходимо работать в круглосуточном режиме в это сложное для страны время

26 января 2024, 12:40, ИА Амител

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин / Фото: t.me/busargin_r

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к руководителям органов власти и главам муниципалитетов с требованием забыть об отдыхе, сообщает правительство региона.

Бусаргин заявил, что чиновникам необходимо приложить максимальные усилия, чтобы решить множество задач.

"Необходимо работать в круглосуточном режиме. В прошлом году кто-то этого не понял и позволил себе отдых. Это недопустимо, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, а наши земляки защищают Родину в ходе СВО", – подчеркнул глава региона.

Он указал, что об отпуске необходимо забыть.

"Перед тем как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте – той ли дорогой идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству", – обратился Бусаргин к подчиненным.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается уйти в отпуск через год.