Жители Алтая просят прокуратуру спасти Мультинские озера

Люди считают, что вместо развития экологического туризма происходит уничтожение рекреационного ресурса

20 октября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: t.me/solundar

Жители села Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай просят прокуратуру проверить соблюдение законодательства применительно к рекреационной деятельности на знаменитых Мультинских озерах, которые являются памятником природы регионального значения. Об этом пишет НГА.

Авторы обращения отмечают, что озера подвергаются возрастающей нагрузке из-за роста числа туристов и строительства гостиниц, домиков и прочих построек. При этом здесь не решены вопросы утилизации мусора и жидких бытовых отходов, а сама застройка ведется хаотично, хотя охранный режим не позволяет возведение строений, но должностные лица запрет игнорируют, а директор расположенного рядом Катунского заповедника является инициатором строительства модульных гостиниц.

Люди утверждают, что вместо развития экологического туризма происходит уничтожение рекреационного ресурса. И если не остановить это сейчас, то через полгода или год будет уже поздно.