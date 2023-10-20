Жители Алтая просят прокуратуру спасти Мультинские озера
Люди считают, что вместо развития экологического туризма происходит уничтожение рекреационного ресурса
20 октября 2023, 11:15, ИА Амител
Жители села Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай просят прокуратуру проверить соблюдение законодательства применительно к рекреационной деятельности на знаменитых Мультинских озерах, которые являются памятником природы регионального значения. Об этом пишет НГА.
Авторы обращения отмечают, что озера подвергаются возрастающей нагрузке из-за роста числа туристов и строительства гостиниц, домиков и прочих построек. При этом здесь не решены вопросы утилизации мусора и жидких бытовых отходов, а сама застройка ведется хаотично, хотя охранный режим не позволяет возведение строений, но должностные лица запрет игнорируют, а директор расположенного рядом Катунского заповедника является инициатором строительства модульных гостиниц.
Люди утверждают, что вместо развития экологического туризма происходит уничтожение рекреационного ресурса. И если не остановить это сейчас, то через полгода или год будет уже поздно.
21:54:28 21-10-2023
Да, внутренний туризм нам ещё "отрыгнётся". Загубят всё что можно.
09:21:04 22-10-2023
Настя Настя (21:54:28 21-10-2023) Да, внутренний туризм нам ещё "отрыгнётся". Загубят всё что ... Значит надо зто остановить. Всё хорошо в меру.
10:02:31 22-10-2023
Вот буквально сегодня вернулись с Мультинских. Очень чисто!!!! Ни единой бумажки на берегу,на тропе вдоль озёр!! На каждой стоянке памятка- напоминалка о культуре быта на озере, тазик и ведро для мытья посуды и постирушек. Всё очень ухожено. До Поперечного озера в нескольких местах по болотмне проложены мостки деревянные - очень приятно было не замочить боты! Везде на стоянках установлены туалеты! Повторюсь, ВЕЗДЕ ЧИСТО!! В отличие от не заповедных Шавлинских озёр! Вот где страшный ужас! А на Мультинские нужна хорошая дорога,чтобы не месить грязь три часа с риском для жизни. И отдыхать и любоваться чудесными местами можно хоть круглый год. Да,там строится много домиков. Можно ещё больше. А в статье просто тёрки местных жителей и претензии.
03:42:55 05-11-2023
На ГТРК Горный Алтай вышла заказная публикация, в которой якобы другие "жители" рассказывают, что никакого воздействия на природный объект нет и просят власти - внести изменения в режим охраны существующего памятника "Мультинские озера" и разрешить возведение некапитальных и капитальных объектов которые позволят сохранить чистоту наших озер. Видимо чиновничество и бизнес авторы публикации на ГТРК, хотят легализовать застройку. https://elaltay.ru/index.php/34-novosti/novosti-dnja/19665-ekologicheskaya-obstanovka-na-multinskikh-ozerakh