Жители Алтая разместили в Россельхозбанке более 28 млрд рублей

И это исторический рекорд по сумме

20 июня 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJu8hwn

Деньги. Вклады. Рубли / Иллюстрация: Россельхозбанк

К середине июня 2025 года совокупный объем средств физических лиц на счетах и депозитах в Алтайском филиале Россельхозбанка превысил 28 млрд рублей. С начала года прирост составил более 2 млрд – это исторический максимум для регионального подразделения.

По словам заместителя директора Алтайского филиала РСХБ Татьяны Руденко, растущий интерес населения к депозитным продуктам обусловлен рядом факторов: хорошие ставки, гибкие варианты пополнения и снятия, удобное оформление.

"Вклады Россельхозбанка сегодня конкурентоспособны на рынке: они имеют привлекательную доходность, ориентированы на разные потребности, доступны благодаря широкой сети филиалов и офисов. Условия сберегательных продуктов банка позволяют нашим клиентам выбрать наиболее подходящие варианты размещения средств в зависимости от целей: накопление к определенному сроку, получение максимального дохода, а также возможность пополнения и снятия средств со счета, сохраняя начисленные проценты", – прокомментировала заместитель директора Алтайского регионального филиала РСХБ Татьяна Руденко.

Что важно, банк совершенствует линейку. И депозиты, и накопительные счета всегда востребованы у клиентов региона. Это надежный инструмент получения стабильного дополнительного дохода.

Одним из самых популярных продуктов остается классический депозит "Свой вклад". Его можно открыть на срок от трех месяцев до четырех лет, начиная с суммы 5000 рублей при оформлении через интернет-банк, либо от 10 000 – при визите в офис.

Для тех, кто предпочитает гибкость, Россельхозбанк предлагает накопительный счет "Мой счет". Он сочетает функции текущего и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться средствами без потери процентов. Счет оформляется бессрочно, пополнение и снятие не ограничены, а проценты начисляются ежемесячно на фактический остаток. Минимальный баланс для начисления процентов – всего 100 рублей.

Узнать подробности и подобрать подходящий вклад можно в отделениях банка, по телефону горячей линии 8-800-100-0-100 или на официальном сайте rshb.ru. Большинство депозитов доступны для оформления в дистанционном формате – через интернет-банк или мобильное приложение РСХБ (0+).

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АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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