Жители Алтая забывают друзей и отодвигают семью, когда речь идет о работе
Ради карьеры люди готовы закрыть глаза даже на свое здоровье
20 января 2025, 12:00, ИА Амител
Жители Алтайского края в 2025 году планируют потратить больше времени на работу, а семью и саморазвитие они считают менее важным, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru.
"В России большинство опрошенных на вопрос: "На что вы планируете тратить больше времени в 2025 году?" сделали выбор в пользу работы и карьеры (57%), однако доля таких ответов снижается. В частности, в 2023 году работу выбрали 65% респондентов. При этом важность семьи, напротив, растет. В 2025 году ей будут уделять больше внимания 52% россиян", – говорится в исследовании.
В Алтайском крае, в отличие от общероссийских результатов, приоритет работы заметно выше семьи – 71% и 47% соответственно.
Также в регионе саморазвитие будет в фокусе 33% работников и почти столько же (27%) будут больше заниматься своим здоровьем. Далее в числе приоритетов спорт (22%), хобби (20%), друзья (13%), а также образование (9%).
12:05:44 20-01-2025
это не только в АК, так везде.
есть конкуренты, есть враги и есть ситуативные попутчики.
12:11:02 20-01-2025
Правильно писать алтайкрайские жители
12:12:31 20-01-2025
Конечно, жить то на что- то надо. Вынуждены работать.
12:12:41 20-01-2025
Если с работой и карьерой плохо, нет денег. Следовательно, не будет семьи и прочих компонентов, саморазвития, хобби и т.п.. Потому что ничего нет бесплатного.
12:43:07 20-01-2025
Гость (12:12:41 20-01-2025) Если с работой и карьерой плохо, нет денег. Следовательно, ... то есть нету денег -нет той на которой без денег жениться можно? така любовь?
ну а скажем если у тебя есть деньги есть а потом ногу сломал или заболел и уже нет денег - такая баба сразу бросит? так а нак она тогда и нужна была такая жена???
12:52:10 20-01-2025
2 гость 12:43:07 20-01-2025
Чехов утверждал, что любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли.
и на жене не написано, как она себя поведет в той или ной ситуации. вы, я думаю, тоже жить не станете, если жена, в процессе эксплуатации фиги воробьям показывать начнет и стены в туалете мазать.
14:03:12 20-01-2025
Гость (12:43:07 20-01-2025) то есть нету денег -нет той на которой без денег жениться мо... Думаю, сейчас именно так устроена жизнь! Нет денег - не женишься! Не можешь содержать семью - живи один. Причем это не только про мужчин, женщин без денег тоже замуж не берут.
14:56:04 20-01-2025
Гость (14:03:12 20-01-2025) Думаю, сейчас именно так устроена жизнь! Нет денег - не жени... жизнь не так устроена. Союз мужчины и женщины - семья деньгами мерять нельзя.
Сегодня вы жену нищую выгоните а завтра родину свою за деньги фашистам продадите
Эти ваши рассуждения родом из девяностых годов и приводят к тяжким последствиям если массовые
украина -четкий и наглядный пример таких умонастроений и последствий жизни по таким правилам
14:59:59 20-01-2025
Гость (14:56:04 20-01-2025) жизнь не так устроена. Союз мужчины и женщины - семья деньга... Ну так и выходит, что жизнь именно так и устроена ))
15:27:36 20-01-2025
Гость (14:56:04 20-01-2025) жизнь не так устроена. Союз мужчины и женщины - семья деньга... Теоретически вы правы, а практически происходит именно так, муж или жена утратили работу, другой член семьи старается избавиться от обнищавшего партнера.
15:10:46 20-01-2025
Гость (14:03:12 20-01-2025) Думаю, сейчас именно так устроена жизнь! Нет денег - не жени...
Женился без жилья, с долгами, алиментами, с работой где задерживали ЗП и ИПшкой которая была банкрот +курил и бухал и жена в общаге снимала комнату. Были кредиты и свадьбу в кредит сыграли. уже 12 лет живем душа в душу -всё раскидали. Курить бросил. Пью умеренно. А с деньгами любой дурак женится
20:29:06 20-01-2025
Гость (15:10:46 20-01-2025) Женился без жилья, с долгами, алиментами, с работой где ... Вы исключение ( которое подтверждает правило, то есть современную тенденцию)! Счастья вашей семье! И денег побольше!
12:16:36 20-01-2025
Семья - это не главное. Семья - это всё!
14:48:29 20-01-2025
Приоритет:
1 место -:семья
2 работа
3 подработка.
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