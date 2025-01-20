Ради карьеры люди готовы закрыть глаза даже на свое здоровье

20 января 2025, 12:00, ИА Амител

Человек на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края в 2025 году планируют потратить больше времени на работу, а семью и саморазвитие они считают менее важным, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru.

"В России большинство опрошенных на вопрос: "На что вы планируете тратить больше времени в 2025 году?" сделали выбор в пользу работы и карьеры (57%), однако доля таких ответов снижается. В частности, в 2023 году работу выбрали 65% респондентов. При этом важность семьи, напротив, растет. В 2025 году ей будут уделять больше внимания 52% россиян", – говорится в исследовании.

В Алтайском крае, в отличие от общероссийских результатов, приоритет работы заметно выше семьи – 71% и 47% соответственно.

Также в регионе саморазвитие будет в фокусе 33% работников и почти столько же (27%) будут больше заниматься своим здоровьем. Далее в числе приоритетов спорт (22%), хобби (20%), друзья (13%), а также образование (9%).