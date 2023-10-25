Жители Алтая ударили друг друга ледорубом по голове и топором по спине и помирились
Инцидент произошел во время распития алкоголя
25 октября 2023, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае осудили мужчину, который во время распития алкоголя ударил товарища по голове, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов региона.
Житель Бийска в январе 2023 года в состоянии опьянения пришел в гости к приятелям, где уже находилась его сожительница и распивала алкоголь с подругой и ее сожителем.
"Между мужчинами произошла ссора. Подсудимый схватился за ледоруб и нанес товарищу не менее одного удара по голове. Потерпевший ударил пьяного приятеля обухом топора по спине. После чего конфликт прекратился", – говорится в сообщении.
Бийчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Потерпевший пояснил, что с подсудимым они сохранили хорошие дружеские отношения и помирились.
Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 11 месяцев в колонии строгого режима.
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14:10:14 25-10-2023
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