Жители Алтая ударили друг друга ледорубом по голове и топором по спине и помирились

Инцидент произошел во время распития алкоголя

25 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили мужчину, который во время распития алкоголя ударил товарища по голове, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов региона.

Житель Бийска в январе 2023 года в состоянии опьянения пришел в гости к приятелям, где уже находилась его сожительница и распивала алкоголь с подругой и ее сожителем.

"Между мужчинами произошла ссора. Подсудимый схватился за ледоруб и нанес товарищу не менее одного удара по голове. Потерпевший ударил пьяного приятеля обухом топора по спине. После чего конфликт прекратился", – говорится в сообщении.

Бийчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Потерпевший пояснил, что с подсудимым они сохранили хорошие дружеские отношения и помирились.

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 11 месяцев в колонии строгого режима.

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