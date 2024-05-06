Женщины чаще стали занимать руководящие посты в Алтайском крае

По этому показателю Алтай в тройке лидеров по Сибири

06 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Женщина-руководитель / Фото: fizkes3-shutterstock

В Алтайском крае увеличилось количество женщин-руководителей. В 2024 году на них приходится существенная доля высших управленческих должностей в компаниях – 75%. Такие данные клиентов корпоративного сегмента в сибирских регионах страны предоставил МегаФон.

За последний год на 6% выросло число жительниц краевой столицы на руководящих постах. При этом Барнаул занял пятое место в рейтинге сибирских городов по доле представительниц прекрасной половины человечества в руководстве.

Аналитики оператора отмечают, что 16% женщин в региональных компаниях пользуется цифровыми инструментами в работе. Мужчины при управлении бизнесом более открыты к использованию современных технологий для повышения эффективности и упрощения операционных процессов.

При этом мужчины и женщины отдают предпочтения разным цифровым решениям. Например, топ-менеджмент среди представительниц Алтайского края активнее мужчин пользуются технологиями для управления бизнесом и рекламными продуктами, а сильный пол выбирают направления, связанные с M2M и кибербезопасностью.

Что же до других сибирских регионов, то первую строчку рейтинга по количеству женщин в сфере управления занимает Республика Алтай (+19% за год). На втором месте Омская область, тройку лидеров замыкает Алтайский край. В Хакасии индекс вовлеченности женщин в управление компаниями вырос на 3%. В Красноярском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областей женщин-руководителей стало больше на 1%. А вот в Республике Тыва в этом году представительницы прекрасного пола отказываются от карьерных амбиций и покидают высокие посты – здесь женщин-руководителей стало на 4% меньше.