Жители Алтая в феврале набрали кредитов более чем на 6 млрд рублей
Регион оказался в середине общероссийского рейтинга по объему выданных займов
30 марта 2025, 10:29, ИА Амител
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жители Алтайского края в феврале взяли кредитов на 6,06 млрд рублей. Об этом сообщает "АиФ-Алтай" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Согласно данным организации, регион оказался в середине общероссийского рейтинга по объему выданных кредитов – 27-е место из 50, учитываемых в топе. Для сравнения: соседняя Новосибирская область заняла 12-е место с объемом выдачи 10,85 млрд рублей.
В целом по стране за февраль оформили 2,65 миллиона кредитов, а общая сумма займов составила 573,43 миллиарда рублей.
10:50:47 30-03-2025
Вот интересно, это хорошая новость или плохая? Отдавать с процентами чем собираются?
11:41:53 30-03-2025
Гость (10:50:47 30-03-2025) Вот интересно, это хорошая новость или плохая? Отдавать с п...
Родят еще одного и маткапиталом гасить будут.
10:53:27 30-03-2025
А ещё сообщают, что людей с психзаболеваниями в крае стало меньше. Как то эти две новости не коррелируются друг с другом.
😁
11:41:07 30-03-2025
Энергия развития!
11:56:54 30-03-2025
Гость (11:41:07 30-03-2025) Энергия развития!... Да, конечно - за один месяц миллионы! кредитов.. это ж сколько зависимых/привязанных.. интересно, чья мечта?
13:41:43 30-03-2025
Гость (11:41:07 30-03-2025) Энергия развития!... Развития слабоумия и кредитозависимости?
13:33:31 30-03-2025
С такими процентами? Видимо, действительно все плохо с доходами. Не удивлюсь, если на самое необходимое берут деньги. Ещё недавно удивляла и вызывала улыбку реклама кредита про: " собери ребенка к школе". Казалось, что вот оно финансовое дно обычного (основного) гражданина нашей страны, но снизу постучали ((
21:41:51 30-03-2025
Гость (13:33:31 30-03-2025) С такими процентами? Видимо, действительно все плохо с доход... Для особо умных здешних аналитеГов. Ипотеки и покупки в кредит тоже входят в общую статистику по кретитам.
11:38:09 31-03-2025
Через год - полтора побегут банкротиться.