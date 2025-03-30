Жители Алтая в феврале набрали кредитов более чем на 6 млрд рублей

Регион оказался в середине общероссийского рейтинга по объему выданных займов

30 марта 2025, 10:29, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Алтайского края в феврале взяли кредитов на 6,06 млрд рублей. Об этом сообщает "АиФ-Алтай" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Согласно данным организации, регион оказался в середине общероссийского рейтинга по объему выданных кредитов – 27-е место из 50, учитываемых в топе. Для сравнения: соседняя Новосибирская область заняла 12-е место с объемом выдачи 10,85 млрд рублей.

В целом по стране за февраль оформили 2,65 миллиона кредитов, а общая сумма займов составила 573,43 миллиарда рублей.