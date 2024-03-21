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Жители Алтая выбирают название нового музыкального фестиваля в "Бирюзовой Катуни"

Будет серия бесплатных музыкальных мероприятий на территории туристической зоны

21 марта 2024, 17:15, ИА Амител

Фото: предоставлено Туристским информационным центром Алтайского края

20 марта стартовало открытое голосование за название нового музыкального фестиваля, который планируется провести этим летом на территории горного курорта "Бирюзовая Катунь", сообщает Туристский информационный центр (ТИЦ) Алтайского края.

По задумке организаторов, это будет серия бесплатных музыкальных мероприятий на территории туристической зоны. 6, 20 и 27 июля на открытой сцене планируется выступление известной российской группы или исполнителя, популярного у разных поколений.

"Серию бесплатных концертов завершит финальное, четвертое, музыкальное шоу, которое пройдет 3 августа на территории игорной зоны "Сибирская монета" в рамках ежегодного Altai Palace Fest. Вход на него будет платным", – рассказали в ТИЦ.

Выбрать название для музыкального фестиваля предстоит жителям региона. Процесс голосования проходит в два этапа: на первом, до 19 марта, все желающие могли предложить свои варианты, а с 20 по 24 марта можно проголосовать за понравившийся вариант. Имя нового фестиваля станет известно 25 марта.

На момент написания новости лидировало предложение назвать фестиваль "Катунь-Фест" – за него проголосовали 23 человека (42,59%).

Фото: Ирина Секачева

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Алтайский край Туризм фестиваль мероприятия

Комментарии 6

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Гость

18:09:06 21-03-2024

Ни одного интересного названия...

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С.М.

19:13:47 21-03-2024

Соглашусь , бедность мысли ... и как результат интересного варианта . Хотел предложить , но уже поздно . А битловский интересно будет в этом году ?

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Гость

20:05:35 21-03-2024

Я за "Тусич"

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Гость

21:25:53 21-03-2024

Бесплатное шоу с платным входом Музы-кал- Фест

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ВВП

08:18:10 22-03-2024

Чтобы обсуждать название, нужно понимать, как минимум, репертуар...

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Гость

09:17:03 22-03-2024

ВВП (08:18:10 22-03-2024) Чтобы обсуждать название, нужно понимать, как минимум, репер... сказали же что "известной российской группы или исполнителя, популярного у разных поколений", т.е. нафталиновых исполнителей третьей волны. поэтому предлагаю "нафталинфест"

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