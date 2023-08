Как прошел фестиваль "Назад в СССР" на "Бирюзовой Катуни". Фоторепортаж

Проект с ностальгическим названием прошел в рамках ежегодного фестиваля Bacause of The Beatles. Жара, шашлыки и разбитая на сцене гитара. Смотрите фото с этого музыкального события

20 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: Ирина Секачева

15 июля 2023 года на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в рамках IX фестиваля Because of The Beatles прошел музыкальный проект "Назад в СССР". Он собрал в алтайских горах поклонников музыки второй половины XX века.

Музыка звучала всюду – и на земляничной поляне Джона Леннона, и на основной сцене. Музыкальный марафон длился почти 10 часов. За это время палящее солнце сменялось проливным дождем, но это ни капли не испугало гостей фестиваля.

Группы "Туева Хуча" (г. Барнаул), "Ракеты" (г. Новосибирск); "Капитан Дик" (г. Новосибирск), "Штрих Кот" (г. Новосибирск), группа Владимира Кислова (г. Барнаул), Александр Попов и коллектив Old school Band (г. Барнаул), дуэт "Северный ветер" (г. Алма-Ата, Казахстан), группа "Фогель & Ко" (г. Барнаул) исполнили в собственной манере советские хиты и знаменитые песни группы The Beatles.

Как это было? Смотрите в фотоотчете Ирины Секачевой.

















































































































































































Проект был реализован при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.