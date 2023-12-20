Жители Алтая жалуются на ужасную дорогу, которую не хотят признавать аварийной

Проезд до деревни Курмач-Байгол засыпало снегом, подтопило водой и размыло. Проблемы возникают как у грузовиков и легковых автомобилей, так и машин скорой

20 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Дорогу в отдаленное село Курмач-Байгол Турочакского района подтопило снегом, водой и грязью. Как сообщает Mash Siberia, периодическая чистка не помогает, а в "Горно-Алтайавтодоре" аварийной считать дорогу отказываются.

Проблемы возникают как у грузовиков, так и у легковых автомобилей, и машин скорой. Также из-за нее работы не могут провести газовщики – сдвигают сроки, лишь бы не ехать по колее.

Сейчас участок Бийск – Курмач-Байгол включен в нацпроект "Безопасные качественные дороги", но госпредприятие "Горно-Алтайавтодор" отписывается: рядом нет грунта и материал сложно подвезти, поэтому ремонт отложили. Об этом организация заявила в ответ на жалобу местных жителей. Однако сельчан решение не удовлетворило и они обратились в прокуратуру.