Голос народа. Социалисты снова требуют вернуть прямые выборы глав муниципалитетов
Иные способы, по мнению партийцев, ущемляют права избирателей и наносят ущерб системе местного самоуправления
25 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предложила утвердить единый порядок избрания глав муниципалитетов. Основной посыл инициативы – возвращение к всенародным прямым выборам, которые, по мнению депутатов, являются неотъемлемым правом граждан и необходимым условием развития местного самоуправления.
В партии подчеркивают, что действующая система, предполагающая назначение глав через согласование с губернаторами, ограничивает участие населения в управлении территорией. Лидер партии и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что граждан последовательно лишали возможности выбирать своих мэров.
"Прямые выборы мэров сохранены лишь в четырех региональных столицах. Но и там они отменяются новым законом о реформе МСУ: кандидатуры глав будут предлагать губернаторы. При этом сельские и городские поселения, как и местные выборы, вообще могут быть упразднены", – отмечает политик.
Социалисты категорически не согласны с предлагаемыми реформами. Они считают, что укрепление местной власти невозможно без участия самих граждан.
Депутат Александр Терентьев, представляющий в Госдуме Алтайский край, подчеркнул, что важно восстановить равные избирательные права для народа. Почему одних глав избирать можно, а других – нет? Люди голосуют за президента, губернатора, депутатов – и это нормально. Но когда речь заходит о главе города или села, их право голоса внезапно исчезает.
"Наша фракция давно говорит о том, что назначенный мэр не всегда заинтересован в развитии муниципалитета и не несет ответственности перед его жителями. Он отчитывается перед чиновниками и только. Если мы хотим, чтобы наши муниципалитеты развивались, граждане должны иметь право голоса", – говорит Александр Терентьев.
И добавляет, что возвращение к выборам укрепит доверие граждан к институту самоуправления и обеспечит живую связь между властью и обществом.
Законопроект фракции СРЗП предлагает закрепить единый подход к избранию глав муниципалитетов – через тайное голосование на основе всеобщего и равного избирательного права.
11:11:06 25-04-2025
У кого вообще ума хватило исключить принцип выборности в отношении исполнительной власти в муниципалитетах? И сейчас мы имеем, то что нас (граждан=жителей) имеет "по полной"! Раньше все нормально было выборы муниципалов, проводили одновременно (паралельно) с федеральными или региональными, чего изменилось то!?
11:39:30 25-04-2025
А пенсионный возраст они не хотят предложить вернуть к прежнему,как раньше того требовали?Или выборы ещё не скоро?
12:11:43 25-04-2025
Правильно делают - требуют, но только толку нет от такой оппозиции
12:22:32 25-04-2025
Вернуть выборы глав муниципального ных образований. Тогда бы прекратятся уничтожение сельских советов. Главы районного уровня оправдывают своё решение, что нет квалифицированных кадров. А это разве не ваша вина? Или слушаете и делаете это того кто ни одно дня не работал на районном уровне. На бумаге всё гладко. Только на деле всё по иному. Хотелось бы послушать этих глав через несколько лет. Какую они песню будут петь о своей проделанной работе.
14:09:51 25-04-2025
Жить надо в городах, на не вот это вот всё.