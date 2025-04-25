Голос народа. Социалисты снова требуют вернуть прямые выборы глав муниципалитетов

Иные способы, по мнению партийцев, ущемляют права избирателей и наносят ущерб системе местного самоуправления

25 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Выборы. Урна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предложила утвердить единый порядок избрания глав муниципалитетов. Основной посыл инициативы – возвращение к всенародным прямым выборам, которые, по мнению депутатов, являются неотъемлемым правом граждан и необходимым условием развития местного самоуправления.

В партии подчеркивают, что действующая система, предполагающая назначение глав через согласование с губернаторами, ограничивает участие населения в управлении территорией. Лидер партии и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что граждан последовательно лишали возможности выбирать своих мэров.

"Прямые выборы мэров сохранены лишь в четырех региональных столицах. Но и там они отменяются новым законом о реформе МСУ: кандидатуры глав будут предлагать губернаторы. При этом сельские и городские поселения, как и местные выборы, вообще могут быть упразднены", – отмечает политик.

Социалисты категорически не согласны с предлагаемыми реформами. Они считают, что укрепление местной власти невозможно без участия самих граждан.

Депутат Александр Терентьев, представляющий в Госдуме Алтайский край, подчеркнул, что важно восстановить равные избирательные права для народа. Почему одних глав избирать можно, а других – нет? Люди голосуют за президента, губернатора, депутатов – и это нормально. Но когда речь заходит о главе города или села, их право голоса внезапно исчезает.

"Наша фракция давно говорит о том, что назначенный мэр не всегда заинтересован в развитии муниципалитета и не несет ответственности перед его жителями. Он отчитывается перед чиновниками и только. Если мы хотим, чтобы наши муниципалитеты развивались, граждане должны иметь право голоса", – говорит Александр Терентьев.

И добавляет, что возвращение к выборам укрепит доверие граждан к институту самоуправления и обеспечит живую связь между властью и обществом.

Законопроект фракции СРЗП предлагает закрепить единый подход к избранию глав муниципалитетов – через тайное голосование на основе всеобщего и равного избирательного права.