Жители Алтайского края чаще покупают в кредит иномарку с пробегом

В основном это авто из Японии и Кореи, сообщили в ВТБ

22 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Автомобиль / Фото: wirestock on Freepik

Сибиряки, как и ранее, чаще покупают подержанные авто из Японии и Кореи, южные регионы и Центральная Россия предпочитают отечественные марки. Такой анализ выданных автокредитов в первом полугодии представили в ВТБ.

В январе-июне почти половина заемщиков ВТБ приобрели машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. В Ставропольском крае и Кировской области ситуация иная: доля российских машин составила 54% и 51% соответственно.

В Алтайском крае зарубежные бренды приобрели 90% клиентов банка. Да и в целом на Дальнем Востоке и в Сибири поклонников иномарок много. Например, в Якутии почти 98% покупателей взяли кредит на авто иностранной марки, в Приморье – 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит в ВТБ.

При этом средний россиянин выбирает новый автомобиль. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские ("Чери", "Чанган") или российские бренды ("Лада"). Подержанные авто выбрали 43% клиентов.

А вот жители Сибири и Дальнего Востока снова отличились. Жители регионов за Уралом предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Например, в Алтайском крае более 60% клиентов ВТБ провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае – примерно по 75%, в Томской области и Республике Бурятия – около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье – примерно 90%.

"Важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры – японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал", – прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

Он добавил, что вопрос выбора машины зависит также от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета.