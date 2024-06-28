Жители Алтайского края чаще всего по ДМС делают общеклинические исследования

Об этом сообщили эксперты СберСтрахования

28 июня 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KFR5R

Врач. Медицинская страховка / Фото: freepik.com

СберСтрахование изучило обращения сибиряков по программам ДМС и выявило 10 наиболее востребованных услуг в каждом регионе. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Сбербанка Дмитрий Солнцев на пресс-конференции в Новосибирске.

В Алтайском крае наиболее востребованными услугами по ДМС являются общеклинические исследования (5,3%), физиотерапия (5%) и консультации терапевта (4,3%). В Республике Алтай лидирует физиотерапия (8%), далее – общеклинические исследования (7,8%), замыкает тройку лидеров биохимический анализ крови (5,8%).

Физиотерапия – наиболее распространенная процедура в Томской области, на нее приходится 6% всех назначений. Также жителям региона часто рекомендуют консультации неврологов (6%) и общие анализы (5%).

В некоторых регионах в число популярных медуслуг входят менее известные обследования и специалисты.

Например, в Алтайском крае анализ на гормоны щитовидной железы занимает восьмое место по популярности (3%), а в Республике Алтай на этом же месте находится консультация травматолога (3%). На десятом месте в Республике Алтай – исследование на чувствительность к антибиотикам (2%).

Жители Красноярского края и Омской области часто посещают сеансы иглорефлексотерапии (1 и 2% соответственно). Этот метод лечения находится на последнем месте в топ-10 обоих регионов.

За первые пять месяцев 2024 года более 217 тыс. человек оформили медицинские страховки в СберСтраховании, что на 30% меньше, чем за весь предыдущий год. В 2023-м клиенты СберСтрахования получили медпомощь на общую сумму свыше 600 млн руб.

"Сейчас, на фоне низкой безработицы и формирования в России в целом и Сибири в частности рынка труда соискателя, работодатели вынуждены конкурировать за квалифицированные кадры, и востребованность ДМС растет. Мы видим тенденцию на оформление полисов ДМС компаниями сегмента малого и микробизнеса. Многие из них делают это в первый раз", – сказал Дмитрий Солнцев.По его словам, программы ДМС дают людям возможность оперативно посещать узких специалистов, сдавать необходимые анализы и получать квалифицированную помощь в удобное время.

Генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков подчеркнул, что в компании отмечают рост интереса к страховому полису, который позволяет получить помощь, если у человека выявлено серьезное заболевание: онкологическое или проблемы с сердцем и сосудами. За пять месяцев 2024 года по этой программе застраховали на 83% человек больше, чем в 2023-м. 6% новых клиентов компании проживают в регионах Сибири: больше всего их в Кемеровской области и Красноярском крае.

ПАО Сбербанк

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