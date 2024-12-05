Жители Алтайского края ищут под снегом гриб, дарящий долголетие

Любители "тихой охоты" отправились на поиски чаги

05 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Чага / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Среди грибников Алтайского края развернулась зимняя "тихая охота". Ее любители начали поиски гриба "долголетия и молодости". Об этом пишут в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Алтайские грибники ищут в лесах чагу (трутовик скошенный, или березовый гриб). В народной медицине он известен своими лекарственными свойствами, в частности, иммуностимулирующим и антивирусным действием.

"Это нужно пить! Чага – гриб долголетия и молодости", – рассказали грибники в комментариях.

Чага образуется в результате заражения березы и выглядит как черный нарост на стволе. Через три-четыре года после заражения появляется плодовое тело гриба, а его рост может продлиться до 20 лет. При этом дерево неизбежно разрушается.