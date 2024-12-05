Жители Алтайского края ищут под снегом гриб, дарящий долголетие
Любители "тихой охоты" отправились на поиски чаги
05 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Среди грибников Алтайского края развернулась зимняя "тихая охота". Ее любители начали поиски гриба "долголетия и молодости". Об этом пишут в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".
Алтайские грибники ищут в лесах чагу (трутовик скошенный, или березовый гриб). В народной медицине он известен своими лекарственными свойствами, в частности, иммуностимулирующим и антивирусным действием.
"Это нужно пить! Чага – гриб долголетия и молодости", – рассказали грибники в комментариях.
Чага образуется в результате заражения березы и выглядит как черный нарост на стволе. Через три-четыре года после заражения появляется плодовое тело гриба, а его рост может продлиться до 20 лет. При этом дерево неизбежно разрушается.
09:38:12 05-12-2024
Передозировка Чага может вызвать диспепсические явления, повышенную возбудимость, а также аллергические реакции и прибавление концентрации мочевой кислоты в крови.
почечники, сердечники могут загнуться и от небольшой дозы.
грибники-убийцы.
10:49:24 05-12-2024
Мусик (09:38:12 05-12-2024) Передозировка Чага может вызвать диспепсические явления, пов... ничё вы не понимаете в долголетии.
13:04:19 05-12-2024
Жора (10:49:24 05-12-2024) ничё вы не понимаете в долголетии.... сотку проживу. точно.
дальше - пока вопрос.
15:58:21 05-12-2024
Мусик (13:04:19 05-12-2024) сотку проживу. точно.дальше - пока вопрос.... через чур самонадеянно, погугли сколько людей погибает от сосулек
19:29:00 05-12-2024
Гость (15:58:21 05-12-2024) через чур самонадеянно, погугли сколько людей погибает от с... Я женат, с сосульками не.
15:19:38 05-12-2024
Мусик (09:38:12 05-12-2024) Передозировка Чага может вызвать диспепсические явления, пов... Чего???? Прежде чем писать ерунду, головой подумай!!! Какая передозировка, ты о чём?😆
Чагу можно пить сколько угодно, месяцами, и есть лишь небольшие противопоказания, но ни какой передозировки или тем более летального исхода быть не может!
Не вводи людей в заблуждение своей ересью
15:34:23 05-12-2024
Гость (15:19:38 05-12-2024) Чего???? Прежде чем писать ерунду, головой подумай!!! Какая ... Ахтунг для как минимум:
почки
аутоимунные
проблемы с нарушение свертываемости крови
сахарный диабет
лично мне хватило заварки 1/2 ч.ложки чтобы почувствовать себя неслабо плоховато, а я человек в общих чертах здоровый. видимо есть аллергия (больше ни на что).
вот вам и того - портебляйте сами что хотите, а другие пусть сами на себя меряют.