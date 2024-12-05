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Жители Алтайского края ищут под снегом гриб, дарящий долголетие

Любители "тихой охоты" отправились на поиски чаги

05 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Чага / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"
Чага / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края"

Среди грибников Алтайского края развернулась зимняя "тихая охота". Ее любители начали поиски гриба "долголетия и молодости". Об этом пишут в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Алтайские грибники ищут в лесах чагу (трутовик скошенный, или березовый гриб). В народной медицине он известен своими лекарственными свойствами, в частности, иммуностимулирующим и антивирусным действием.

"Это нужно пить! Чага – гриб долголетия и молодости", – рассказали грибники в комментариях.

Чага образуется в результате заражения березы и выглядит как черный нарост на стволе. Через три-четыре года после заражения появляется плодовое тело гриба, а его рост может продлиться до 20 лет. При этом дерево неизбежно разрушается.

Алтайский край

Комментарии 7

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Мусик

09:38:12 05-12-2024

Передозировка Чага может вызвать диспепсические явления, повышенную возбудимость, а также аллергические реакции и прибавление концентрации мочевой кислоты в крови.
почечники, сердечники могут загнуться и от небольшой дозы.
грибники-убийцы.

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Жора

10:49:24 05-12-2024

Мусик (09:38:12 05-12-2024) Передозировка Чага может вызвать диспепсические явления, пов... ничё вы не понимаете в долголетии.

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Мусик

13:04:19 05-12-2024

Жора (10:49:24 05-12-2024) ничё вы не понимаете в долголетии.... сотку проживу. точно.
дальше - пока вопрос.

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Гость

15:58:21 05-12-2024

Мусик (13:04:19 05-12-2024) сотку проживу. точно.дальше - пока вопрос.... через чур самонадеянно, погугли сколько людей погибает от сосулек

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Musik

19:29:00 05-12-2024

Гость (15:58:21 05-12-2024) через чур самонадеянно, погугли сколько людей погибает от с... Я женат, с сосульками не.

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Гость

15:19:38 05-12-2024

Мусик (09:38:12 05-12-2024) Передозировка Чага может вызвать диспепсические явления, пов... Чего???? Прежде чем писать ерунду, головой подумай!!! Какая передозировка, ты о чём?😆
Чагу можно пить сколько угодно, месяцами, и есть лишь небольшие противопоказания, но ни какой передозировки или тем более летального исхода быть не может!
Не вводи людей в заблуждение своей ересью

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Мусик

15:34:23 05-12-2024

Гость (15:19:38 05-12-2024) Чего???? Прежде чем писать ерунду, головой подумай!!! Какая ... Ахтунг для как минимум:
почки
аутоимунные
проблемы с нарушение свертываемости крови
сахарный диабет

лично мне хватило заварки 1/2 ч.ложки чтобы почувствовать себя неслабо плоховато, а я человек в общих чертах здоровый. видимо есть аллергия (больше ни на что).

вот вам и того - портебляйте сами что хотите, а другие пусть сами на себя меряют.

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