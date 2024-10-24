Свинушка и говорушка. Жителям Алтая назвали все виды ядовитых грибов, растущих в крае

В перечень вошло 35 видов

24 октября 2024, 13:30, ИА Амител

Мухомор / Источник фото: pxhere.com

Основатель сайта "Грибы Алтайского края" Дмитрий Кузьмин составил список ядовитых грибов и опасных макромицетов, которые произрастают в регионе.

Всего в перечень вошло 35 видов. К каждому из них прилагаются качественные фото, подробное описание с указанием ядовитых свойств и последствий от отравления. Список:

Бледная поганка, мухомор зеленый (Amanita phalloides). Валуй (Russula foetens). Галерина карликовая (Galerina pumila). Галерина окаймленная (Galerina marginata). Гигроцибе коническая (Hygrocybe conica). Гигроцибе ложноконическая (Hygrocybe pseudoconica), чернеющая (H. nigrescens). Говорушка дымчатая (Clitocybe nebularis). Говорушка налиственная (Clitocybe phyllophila). Лепиота вздутоспоровая (Lepiota magnispora). Ложнодождевик обыкновенный (Scleroderma aurantium). Ложноопенок серно-желтый (Hypholoma fasciculare). Мицена розовая (Mycena rosea). Мицена чистая (Mycena pura). Мухомор красный (Amanita muscaria). Мухомор пантерный (Amanita pantherina). Мухомор поганковидный, мухомор желто-зеленый (Amanita citrina). Мухомор порфировый (Amanita porphyria). Мухомор ярко-желтый (Amanita gemmata). Опенок осенний медовый (Armillaria mellea). Опенок осенний северный (Armillaria borealis). Опенок осенний толстоногий (Armillaria gallica). Плевроцибелла вытянутая (Pleurocybella porrigens). Поплавок Баттарры (Amanita battarrae). Поплавок белый (Amanita vaginata var. alba). Поплавок желто-коричневый (Amanita fulva). Поплавок серый (Amanita vaginata). Поплавок шафранный (Amanita crocea). Рядовка тигровая (Tricholoma pardinum). Рядовка частопластинковая (Tricholoma stiparophyllum). Свинушка тонкая (Paxillus involutus). Строчок гигантский (Gyromitra gigas). Строчок осенний, гиромитра неприкосновенная (Gyromitra infula). Сыроежка жгуче-едкая, рвотная (Russula emetica). Шампиньон желтокожий (Agaricus xanthodermus). Энтолома весенняя (Entoloma vernum).

Также автор рассказал, что делать при отравлении и подозрении на отравление. По его информации, при первых признаках нужно немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.

Кроме того, важно записать информацию о съеденных грибах, их количестве и времени употребления, а также собрать остатки грибов и рвотных масс, чтобы можно было точно определить вид грибов и назначить правильное лечение.

"Обычно при опасных отравлениях первые симптомы появляются позже, чем при легких. Но при непродолжительном латентном периоде не исключена возможность двойного отравления еще одним, более ядовитым грибом! Если до появления первых симптомов прошло более четырех часов, велика вероятность отравления смертельно ядовитой бледной поганкой. В этом случае необходима срочная госпитализация всех участвовавших в приеме пищи", – говорится в публикации.