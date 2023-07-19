Жители Алтайского края испытывают трудности с возвращением из Крыма

Сейчас на Крымском мосту для легковых авто организовано реверсивное движение, однако по обеим сторонам переправы образовались пробки

19 июля 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края испытывают сложности с возвращением из Крыма из-за теракта на Крымском мосту. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Сейчас на Крымском мосту для легковых авто организовано реверсивное движение, однако по обеим сторонам переправы образовались пробки на несколько километров.

В результате туристы испытывают сложности с возвращением с полуострова. Среди них есть и жители Алтайского края.

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок – он в реанимации.