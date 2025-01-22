Жители Алтайского края могут передать посылки для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества

Единороссы и общественники предлагают всем желающим поучаствовать в акции

22 января 2025, 12:00, ИА Амител

Посылки для бойцов / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

С 20 января по 8 февраля 2025 года в Алтайском крае проходит акция "Тепло для героя", организованная активистами "Женского движения Единой России" и Комитетом семей воинов Отечества. Инициатива направлена на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Жители региона могут присоединиться к акции и передать посылку землякам ко Дню защитника Отечества.

Такая помощь играет важную роль в укреплении боевого духа солдат. Посылки из дома – это не просто материальная помощь, это знак внимания и заботы близких.

По словам координатора партпроекта "Женское движение Единой России" и руководителя Комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае Кристины Юстус, передать в посылке можно предметы первой необходимости. Например, термокружку, термос, пауэрбанк, футболку, носки, зажигалку, а также продукты питания – чай, кофе, сладости, орехи.

И, конечно, письма и открытки с добрыми пожеланиями, которые помогают солдатам почувствовать связь с домом.

Передать посылку можно до 8 февраля в штаб общественной поддержки "Единой России" по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 62. Точки сбора также открыты в местных общественных приемных партии, расположенных в каждом городе и райцентре Алтайского края. В Барнауле дополнительная точка сбора функционирует по адресу: Северный Власихинский проезд, 49.

Более подробную информацию можно получить у Кристины Юстус по телефону 8 (913) 233-22-84.

Напомним, акции по сбору посылок для военнослужащих проводят алтайские единороссы, общественники и волонтеры с начала спецоперации. Благодаря их усилиям любой житель Алтайского края может выразить свою поддержку бойцам и передать им весточку из дома.