Жители Алтайского края могут стать донорами костного мозга

Добровольцы сдадут анализ крови, чтобы в будущем выявить их совместимость с нуждающимся в пересадке

08 сентября 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Алтайского края могут помочь нуждающимся в пересадке костного мозга. Об этом сообщают "Вести. Алтай".

Желающих поучаствовать в марафоне "ДавайВступай!" будут ждать с 10 часов утра на площади Сахарова. Люди от 18 до 45 лет сдадут кровь на анализ, чтобы в будущем можно было выявить их совместимость с теми, кому нужна пересадка. При себе необходимо иметь СНИЛС.

В течение шести месяцев после сдачи анализа участник получит электронное письмо с информацией о том, что он внесен в реестр доноров костного мозга.