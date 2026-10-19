Жители Алтайского края могут воспользоваться ботом Max для записи к врачу
Недавно возможности бота расширили за счет увеличения числа специалистов, к которым доступна онлайн-запись
19 октября 2026, 12:43, ИА Амител
Жители Алтайского края активно записываются к врачам через чат-бот в мессенджере Max. Сервисом воспользовались уже почти 500 тысяч раз, сообщили в мэрии Барнаула.
Цифровой помощник позволяет обойтись без обращения в регистратуру или звонка в поликлинику. Через него можно выбрать специалиста и время приема, а при необходимости — отменить визит или перенести его на другую дату.
Кроме того, пользователям доступны телемедицинские консультации. Через сервис также можно дистанционно закрыть больничный лист, не посещая медицинское учреждение.
Недавно возможности бота расширили за счет увеличения числа специалистов, к которым доступна онлайн-запись. Благодаря этому жители региона могут решать больше вопросов, связанных с медицинской помощью, непосредственно через мессенджер.
12:59:50 19-10-2026
Невозможно воспользоваться. Ответ бота: По данному контакту найдено больше одного человека Для уточнения контактных данных Вам необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.
13:10:05 19-10-2026
А можно подробную инструкцию КАК это сделать? Например, в городскую больницу №3 (Матросова, 115)....а не просто слова "жители МОГУТ"...
14:07:14 19-10-2026
А через Госуслуги запись же работает, правда?
15:40:10 19-10-2026
Гость (14:07:14 19-10-2026) А через Госуслуги запись же работает, правда?...
они одинаковые с махом
16:41:36 19-10-2026
Вот прям щас попробовал. Предлагает хирурга, стоматолога, нарколога и психиатра. и все. Даже терапевта нет.