"ИИ вас не видит". Чем рискуют пациенты, которые доверяют нейросетям больше, чем врачам
Жители Алтайского края все чаще приходят на прием с готовым диагнозом, который им "поставил" искусственный интеллект
07 сентября 2026, 06:55, ИА Амител
Нейросети за последние несколько лет глубоко проникли почти во все сферы нашей жизни. Впрочем, далеко не везде это приносит пользу: по словам врачей, многие пациенты сегодня принимают ответы нейросети за готовый диагноз. Лишь пообщавшись с ИИ, они идут в больницу и активно спорят с медиками.
К примеру, в августе в Алтайском краевом онкодиспансере рассказали, что некоторые даже отказываются от операций по советам нейросетей. А для терапевтов переубеждение таких продвинутых пациентов и вовсе стало обыденностью, сообщила amic.ru главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова.
Нейросети заменили журналы, передачи и "Гугл"
Само стремление человека разобраться со своим здоровьем без врачей появилось еще задолго до нейросетей, объясняет Азарова.
"Раньше выписывали журнал "Здоровье", смотрели медицинские передачи, потом пришла эпоха поисковиков и форумов. Теперь вот появился искусственный интеллект", — говорит врач.По ее словам, в самом любопытстве и интересе к своему здоровью нет ничего плохого. Но ответы нейросетей многие воспринимают как готовый диагноз. Предварительно "проконсультировавшись" с какой-нибудь нейросетью, люди идут на прием уже не слушать врача, а спорить.
"Приходят уже не только с результатами анализов, но иногда и с готовым "заключением" нейросети. Говорят: "Я описал симптомы, мне сказали, что у меня вот это". Или: "Я загрузил анализы, и мне рекомендовали проверить еще пять показателей". Причем работает своеобразный психологический эффект: чем больше человек читает, тем тяжелее становится его предполагаемый диагноз. Мы слышим: "Мне назначили не тот препарат", "Почему вы не отправляете меня на КТ?", "А мне написали, что обязательно нужно МРТ", "Почему вы не назначили еще вот эти анализы?" Врачу приходится сначала лечить тревогу, а уже затем разбираться с реальными симптомами", — рассказывает специалист.Азарова подчеркивает: врачи сегодня и сами активно пользуются искусственным интеллектом. Но это совсем не те нейросети, которые у всех на слуху.
"Есть медицинские системы на основе искусственного интеллекта, которые разрабатываются и проверяются для конкретных задач и используются специалистами. Сегодня такие технологии помогают анализировать медицинские изображения, находить изменения на рентгенограммах, маммограммах, КТ. Это уже часть современной медицины. А обычные генеративные нейросети, в которые человек дома вводит: "У меня болит здесь, температура такая, что со мной?" — это совсем другая история", — подчеркивает медик.
"Убедительность текста еще не означает правильность"
В слепой вере нейросетям кроется большая опасность, убеждена Елена Азарова. По ее словам, многих подкупает та убедительность, с которой нейросеть отвечает на любые вопросы, в том числе и медицинские.
"Можно загрузить результаты анализов и получить очень убедительный, красиво сформулированный ответ. Но убедительность текста еще не означает правильность медицинского решения. Врач видит перед собой не набор цифр. Он видит человека: его возраст, жалобы, анамнез, хронические заболевания, препараты, которые он уже принимает. Он может осмотреть пациента, задать дополнительный вопрос и заметить деталь, которой вообще не было в первоначальном запросе", — говорит специалист.Особенно врач предостерегает от самостоятельного приема лекарств, "выписанных" искусственным интеллектом. С одним из таких пациентов врачам барнаульской поликлиники № 1 пришлось разбираться совсем недавно. Он долгое время получал терапию, назначенную врачом. Но потом, посоветовавшись с нейросетью, самостоятельно добавил еще один препарат.
"Лечащему врачу он не сообщил. После этого состояние изменилось, и почти два месяца терапевт пыталась корректировать лечение: меняла препараты, подбирала схему, искала причину. И только в одном из разговоров пациент случайно упомянул, что принимает еще один препарат. Выяснилось, что он конфликтовал с основной терапией. Причем пациент изначально решил, что если состояние ухудшилось, то дело именно в лекарствах, которые раньше назначил врач. Пришлось подробно объяснять ему причинно-следственную связь", — рассказала главврач.
Некоторые доверяют ИИ даже жизнь
Доходит и до совсем опасных крайностей. Недавно в краевом онкодиспансере рассказали, что пациенты отказываются от операций, наслушавшись советов нейросетей. Причем речь идет о людях в возрасте.
"В одно из отделений нашего диспансера поступила бабушка 78 лет. Ей предстояла операция с полным удалением пораженного злокачественной опухолью органа и с иссечением ближайших лимфоузлов. Однако продвинутая пожилая женщина, проконсультировавшись с искусственным интеллектом, от радикального вмешательства категорически отказалась. ИИ подсказал, что после удаления лимфоузлов у бабули будут сильно отекать ноги. Старушка, игнорируя мнение профессиональных и опытных врачей и решение консилиума, сказала как отрезала: "Орган удаляем, лимфоузлы не трогаем!" — рассказали в медучреждении.Главврач медучреждения Игорь Вихлянов объяснил, что об осложнениях в виде отеков искусственный интеллект бабушке не соврал. Но с ними врачи научились справляться. А вот о чем нейросеть не упомянула, так это о высоком риске того, что рак может метастазировать через лимфоузлы, если их не удалить.
А 60-летний пациент диспансера с раком желудка второй стадии и вовсе отказался от операции, тоже проконсультировавшись с искусственным интеллектом.
"В его ситуации она была единственно возможным радикальным методом лечения. Напомним: без терапии с таким диагнозом пациенты погибают в среднем в течение четырех-шести месяцев с момента появления выраженных симптомов", — пояснили в онкодиспансере.Елена Азарова напоминает еще об одном важном моменте, о котором почему-то не думают такие продвинутые пациенты.
"Нейросеть не несет никакой ответственности за ваше лечение. А вот врач — несет. Следует всегда об этом помнить".
Спросить у ИИ можно, но слепо верить — нет
По мнению Азаровой, нет смысла запрещать людям интересоваться вопросами здоровья у искусственного интеллекта. Во-первых, они все равно продолжат это делать. А во-вторых, их стремление можно понять.
"Задача врача — не сказать: "Закройте интернет и ничего не читайте". Наоборот: читайте, интересуйтесь, задавайте нам вопросы. Но проверяйте информацию вместе со специалистом. Я совсем не против пациента, который приходит подготовленным. Но мне гораздо спокойнее, когда он не спорит, а спрашивает и просит объяснить. Тогда технологии действительно помогают диалогу пациента и врача", — заключила специалист.Кстати, проблему комментируют уже и на уровне федерального Минздрава. На прошлой неделе замминистра Вадим Ваньков заявил в беседе с РИА Новости, что задач по замене врачей искусственным интеллектом не стояло и не стоит. Это принципиальная позиция: нейросети, конечно, могут служить помощниками для медиков, но решение в любом случае должно оставаться за подготовленным человеком.
07:30:10 07-09-2026
А чем рискуют врачи, больше доверяющие ИИ чем знаниям и медицинской литературе???
08:51:24 07-09-2026
они сами нихрена сейчас не знают в основной массе
лечат по протоколу, который им кто то в крайздраве через ИИ написал .
простой пример- холестерин
набитый оскомину анализ, который теперь всем тычится уже с 25 лет даже
а прост изменили референсные значения и все, капец у всех бляшки
а сделать дуплекс сосудов БЦА? нет талонов
а сделать расширенную липидограмму?? нее, это же дорого
а проверить печень ? можно , а зачем?
садят людей на каши с водой
в итоге холестерин, который растворяется в жиру , перестает выводится организмом, печень его продолжает вырабатывать
в итоге камни в желчном, холестерин прет
назначают статины
а это вообще труба
09:53:49 07-09-2026
Гость (08:51:24 07-09-2026) они сами нихрена сейчас не знают в основной массе лечат ... ерунду не неси
09:57:14 07-09-2026
Гость (09:53:49 07-09-2026) ерунду не неси... про холестерин согласен, видимо чел на своей шкуре тему изучил.
про снижение холестерина своими руками в домашних условиях - пишы исчё, каждый должен знать,!
10:32:14 07-09-2026
Мусик (09:57:14 07-09-2026) про холестерин согласен, видимо чел на своей шкуре тему изуч... высокий холестерин может быть у активно тренирующихся спортсменов , например
кто об этом говорит? никто
80% холестерина вырабатывает печень , да
но везде пишут о неправильном питании
то, что высокий холестерин- это воспаление в организме, ищите причину, вплоть до онко
кто об этом говорит из терапевтов?
никто
выписали аторвастатин- пейте и сдохните
10:57:34 07-09-2026
Гость (10:32:14 07-09-2026) высокий холестерин может быть у активно тренирующихся спортс... не забываем про ингибиторы всасывания холестерина.
на самом деле даже на бытовом уровне, имея на руках результаты дуплекса, можно осторожненько потестировать организм. без дури, конечно.
пропили аторвастатин - смотрим результат.
розувастатин + эзетимиб - смотрим результат.
ну и так пока язва не вылезет 8-)))
10:26:29 07-09-2026
Гость (09:53:49 07-09-2026) ерунду не неси... здравствуйте , доктор
10:00:15 07-09-2026
Гость (08:51:24 07-09-2026) они сами нихрена сейчас не знают в основной массе лечат ... Дуплекс сосудов- Сосуды шеи и головы (брахиоцефальные артерии / БЦА): от 1 000 до 1 500 ₽.
если вы пенс - хоть каждый день меряйте
11:35:30 07-09-2026
Мусик (10:00:15 07-09-2026) Дуплекс сосудов- Сосуды шеи и головы (брахиоцефальные артери... нуда
а талонов спросили у терапэвта-нету, самим мало
зато рецепт на статины дали, на листике , от фармкомпании с рекламой этого же препарата
08:52:04 07-09-2026
самое интересное как же раньше ставили диагнозы без УЗИ МРТ и КТ???
10:06:19 07-09-2026
Гость (08:52:04 07-09-2026) самое интересное как же раньше ставили диагнозы без УЗИ МРТ ... тогда люди болели нормальными трудовыми болезнями, а не сегодняшними интернет-выдумками.
10:57:08 07-09-2026
Гость (08:52:04 07-09-2026) самое интересное как же раньше ставили диагнозы без УЗИ МРТ ... Неважно ставили. По официальной статистике, до 30% пациентов узнавали правильный диагноз только после вскрытия. Сейчас среднемировая цифра - 10-20%. Это люди, которых лечат не от той болезни. И ИИ тут совсем не при чем.
10:10:32 07-09-2026
Верно, что ИИ ни за что не отвечает, так же не имеет возможности учиться на своих ошибках если ему о них неизвестно.
Но дыма без огня не бывает, сейчас имеем дефицит грамотных и развивающихся специалистов практически во всех отраслях не только в здравоохранении
10:41:44 07-09-2026
мне вот что интересно. в центуриях Нострадамуса на период 2020х годов прописано вот что:
появятся мыслящие машины которые заговорят тысячами человеческих голосов и люди потеряют себя. Наступит время великого хаоса и смятения когда люди начнут принимать ложь за правду
в точку да? все таки талан был этот Нострадамус!
10:56:28 07-09-2026
майор (10:41:44 07-09-2026) мне вот что интересно. в центуриях Нострадамуса на период 20... Как известно, Нострадамус не существовал, его выдумал Моссад.
11:06:32 07-09-2026
Гость (10:56:28 07-09-2026) Как известно, Нострадамус не существовал, его выдумал Моссад... Моссад - это сокращение от Московский Садовод.
об этой тайне знают в Мiре 3 человека. теперь с вами - 4.
11:00:50 07-09-2026
майор (10:41:44 07-09-2026) мне вот что интересно. в центуриях Нострадамуса на период 20... вы не ту редакцию предсказаний смотрите.
смотрите что в правильной, только из любви к вам открываю вам обжыгающюю пгавду:
Начало «Золотого века» для России
Один из самых популярных позитивных прогнозов, приписываемых Нострадамусу, гласит, что после череды кризисов и трансформаций, происходивших в 2020-х годах, к 2030 году в стране начнется период мощного экономического и духовного подъема. Пророчество говорит о расцвете науки, крупных астрономических открытиях ученых и превращении региона в один из главных мировых центров стабильности.
10:53:35 07-09-2026
Старушка, игнорируя мнение профессиональных и опытных врачей и решение консилиума, сказала как отрезала: "Орган удаляем, лимфоузлы не трогаем!"
Я бы ей сказал: "Вот тебе скальпель, старуха, вот новокаин, иди и удаляй сама всё что хочешь раз такая умная, не умеешь - на ютубе посмотри в шортсах и рилсах".
11:39:57 07-09-2026
Гость (10:53:35 07-09-2026) Старушка, игнорируя мнение профессиональных и опытных врачей... а я знаю историю, как орган удали, без МТЗ и зря
т.к мтз были в узле
но перепутали анализы у однофамильцев, такой результат
14:44:20 07-09-2026
Гость (11:39:57 07-09-2026) а я знаю историю, как орган удали, без МТЗ и зрят.к мтз ... пркрасно, поржали всей ординаторской