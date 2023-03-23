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Жители Алтайского края накупили ювелирных украшений почти на 3 миллиарда

Лидерами по затратам населения на драгоценности стал Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области

23 марта 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался в лидерах по объёму продаж ювелирных изделий в Сибири. Как сообщает InfoPro54.ru, за минувший год жители региона купили украшений в ювелирных магазинах на 2,8 млрд рублей.

Лидером стал Красноярский край (5,9 млрд рублей). Много денег на "ювелирку" также потратили в Иркутской области (5,3 млрд рублей), Кузбассе (4 млрд) и Новосибирской области (5,2 млрд).

Эксперты аналитического центра компании SOKOLOV отметили, что 2022 год запомнился для отрасли уходом из России глобальных ювелирных брендов и ростом доли бюджетного серебра. Кроме того, продолжает расти и рынок онлайн-продаж ювелирных украшений.

Комментарии 11

  • Так ювелирные сети вовлекли весь народ. Постоянно рассылают СМС с разными предложениями индивидуальных скидок. Эффективно работают.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Я собираюсь в ювелирный * Колье мне нужно позарез * При мне перчатки, сумка, маска * Обрез
    23 марта, Гость   Ответить
  • Все же вложения в золото очень интересны. Купишь ты в подарок вещи, электронику, напитки, продукты... остаточная стоимость чего-то сразу упадет в ноль, что-то через годик-другой все равно пойдет в мусорку. А золото год от года только дорожает. И это реально на долгую память... Есть версия что золото в ближайшие годы вырастет многократно, когда инфляция будет расти и инвесторы массово ломанутся в золото для спасения нажитого непосильным трудом. Золота в мире мало. Добывается всего лишь полграмма на человека в год. Всем не хватит. Его не напечатаешь как доллар.
    23 марта, Гость   Ответить
  • жители всё орут, что самые нищие в РФ, что самизнаетекто довел страну... а как на тачки на дорогах и во дворах посмотришь, так сразу глаз дергается от такой нищеты! еще и ювелирку скупают.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, еще ювелирку скупают----для продвинутых ,путем не сложных математических действий выходит аж 1200 рублей затрат на человека,да при стоимости 4300 за грамм золота,даже не смешно,так что не позорьтесь выставляя себя идиотом
    23 марта, Гость   Ответить
  • Не знаю, кто скупает золото, при моей зарплате в 20000 руб, не до золота. Работаю в гос.учреждении главным специалистом, высшее образование, стаж 35 лет. Повышают по службе только "своих", на другую работу уже не берут из-за возрасту и плевать,что у тебя опыт. Одну работу выполняем, у гос.служащих 18500 оклад+ ...., у не гос.служащих(которые на ЕТС) оклад 5000+.... У госов на золото хватает, а у нас на хлеб, молоко и тарифы ЖКХ.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Алтайский край один из бедных по всей Росии, а драгоценности скупает как "Богатый" регион. В статистике нет Европейской части России, только Сибирский регион. А Сибирский регион насчитывается 12 субъектов всего. Из 12 субъектов Алтайский край на 5 месте. А насколько "правдивая" статистика???
    24 марта, Гость   Ответить
  • на другую работу уже не берут из-за возрасту ---- ну а чего вы ждали 35 лет? Что мешало еще лет 15 назад уволиться?
    24 марта, Гость   Ответить
  • при зарплате 20 000 выгодней вообще на работу не ходить. 1200 на проезд. 2100 на обед (это если получится уложиться в 100 р в день). Остается 16700 . Вычитаем затраты на макияж, офисную одежду и обувь. И выясняем , что ВАМ выгодней дома сидеть и получать пособие по безработице.
    24 марта, Гость   Ответить
  • вопрос- кто покупает в самом бедном районе сибири? явно не рабочие!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Есть работники а есть избранные с золотом, готовые уехать в сгнивший запад и жрать отходы на улицах!
    24 марта, Гость   Ответить
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