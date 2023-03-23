Жители Алтайского края накупили ювелирных украшений почти на 3 миллиарда

Лидерами по затратам населения на драгоценности стал Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области

23 марта 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался в лидерах по объёму продаж ювелирных изделий в Сибири. Как сообщает InfoPro54.ru, за минувший год жители региона купили украшений в ювелирных магазинах на 2,8 млрд рублей.

Лидером стал Красноярский край (5,9 млрд рублей). Много денег на "ювелирку" также потратили в Иркутской области (5,3 млрд рублей), Кузбассе (4 млрд) и Новосибирской области (5,2 млрд).

Эксперты аналитического центра компании SOKOLOV отметили, что 2022 год запомнился для отрасли уходом из России глобальных ювелирных брендов и ростом доли бюджетного серебра. Кроме того, продолжает расти и рынок онлайн-продаж ювелирных украшений.