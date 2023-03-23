Алтай стал одним из самых импортонезависимых регионов России

Регион меньше всего пострадает от введённых в 2022 году санкционных ограничений

23 марта 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Республика Алтай заняла 83-е место в рейтинге регионов России по импортозависимости, Алтайский край – на 44-м месте. Исследование провёл Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В расчётах использовались данные Центробанка о доле импорта из стран, объявивших в отношении России санкции, в конечной продукции по отраслям экономики, а также оценки доли занятых в региональных отраслях специализации.Эксперты попытались выяснить, какие субъекты РФ могут больше всего пострадать от введённых в 2022 году санкционных ограничений. Как оказалось, санкции практически не оказывают влияние на Республику Алтай.

"Санкционные ограничения могут в гораздо меньшей степени ощущаться в относительно слабо вовлечённых в международное разделение труда регионах, характеризующихся преобладанием в экономике видов деятельности, ориентированных на местные рынки. Так, самыми импортонезависимыми являются республики Чечня, Ингушетия, Алтай и Тыва, а также Еврейская автономная область", – говорится в исследовании.

Согласно представленным данным, в Республике Алтай уровень импортозависимости отраслей специализации – 2,2%. В Алтайском крае – 3,6%.

Самые импортозависимые регионы сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральных округах. Наиболее зависима от импорта Калужская область – 5,8%.

Ранее министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка назвал наиболее яркие примеры импортозамещения в регионе.