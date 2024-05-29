Жители Алтайского края наменяли монет на купюры на 1 млн рублей

По всей стране вновь проходит акция "Монетная неделя"

29 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

По всей стране вновь проходит акция "Монетная неделя". Как сообщает Business FM* Барнаул, банки предлагают россиянам обменять мелочь на безналичные деньги или купюры без процентов. Таким образом металлические деньги возвращают в оборот. В ходе прошлой акции жители Алтайского края принесли монетками целый миллион рублей, заявила эксперт отделения Барнаул Банка России Татьяна Аксиненко.

"По итогам прошлогодней акции "Монетная неделя" жители региона смогли вернуть в оборот 230 000 монет. В настоящее время в Алтайском крае в акции участвуют 18 коммерческих банков, расположенных во всех городах и 17 районах края, и у них принимаются на обмен только монеты действующего номинального ряда. Также допускается принести монеты с царапинами, потертостями, небольшими сколами. Если у вас в наличии есть погнутая, сплющенная или надпиленная монета, но при этом она сохранила 75% своей массы, ее тоже поменяют. Но чтобы не создавать очередей в банках при обмене, рекомендуем заранее рассортировать монеты по номиналам", – заявила Аксиненко.

Адресов, где принимают мелочь, в Барнауле – 39. Правда, банки – участники акции отмечают, что чрезмерной активности в "Монетную неделю" люди не проявляют. Но интересные случаи бывают. Региональный управляющий Альфа-Банка на территории Алтайского края и Республики Алтай Ирина Бубенко привела некоторые примеры. Так, в 2023 году девушка принесла почти полную пятилитровую пластиковую бутылку мелочи – там набралось 19 тысяч рублей.

"А в этом году нам женщина принесла 1500 штук десятирублевых монет. То есть это была прям целая коробка монет. Всех участников мы поощряем мелкой сувенирной продукцией или частичным обменом мелочи на памятные монеты из недрагоценных металлов", – сказала она.

Аналогичный бонус предлагает, например, Левобережный банк и ряд других. Таким способом граждан мотивируют не мелочиться и разбить свои копилки. Экономисты объясняют, что Центробанку проще собрать монеты, чем тратить средства на чеканку новых. А еще у финансовых организаций есть клиенты-юрлица, которым, напротив, проводят обмен купюр на монеты.

Так что у банков тоже есть своя заинтересованность в металлических деньгах. Кстати, на днях в Госдуме рассмотрят законопроект, касающийся монет из недрагоценных металлов. Если его примут, то финансовые учреждения смогут продавать ценные экземпляры нумизматам по рыночной цене. Сейчас они могут торговать ими только по номинальной стоимости.

Ну а те, для кого монеты не представляют коллекционной ценности, могут сдать накопления в банк до 2 июня. Подробности акции можно найти на сайте "Монетнаянеделя.рф".

* Business FM ("Бизнес ФМ")