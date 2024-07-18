Жители Алтайского края объяснили, почему не хотят уезжать из региона
Женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры
18 июля 2024, 13:11, ИА Амител
Жители Алтайского края, которые не хотят уезжать из региона, объясняют это нежеланием перемен и привязанностью к родным, выяснили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании СИБУР.
"10% респондентов из Алтайского края на предложение переехать в другой регион или город ради работы постараются отказаться от него (в целом по России – 16%), еще 1% готовы даже уволиться, чтобы остаться "дома" (в целом по РФ – 4%)", – говорится в исследовании.
Женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры (19% против 13%).
Наименее лояльны к переезду специалисты из сферы розничной торговли (26% постараются отказаться), рабочий персонал (24%) и водители (22%).
На вопрос, почему вы не стали бы менять регион проживания, большинство опрошенных алтайских работников выбрали варианты ответа: "здесь мне комфортнее всего, не хочу ничего менять" (44%) и "тут все мои родные и близкие, весь круг общения" (43%).
13:17:28 18-07-2024
Денег нет на переезд, а то все бы убежали)))
13:17:42 18-07-2024
Надо задавать два вопроса: 1. Уехали бы Вы из Алтайского края? 2. По какой причине?
13:32:03 18-07-2024
Гость (13:17:42 18-07-2024) Надо задавать два вопроса: 1. Уехали бы Вы из Алтайского кра... У нас так нельзя, если хочешь занимать высокие должности, то надо говорить исключительно в позитивном русле, если ты человек низкого ранга то надо оперировать не высокими понятиями , а если высокого ранга как Греф, то можно говорить даже что до нашей экономике Китаю еще 30 лет ползти, например. Поэтому везде все хорошо и ровно, а вы тут матку собрались рвать....
13:39:08 18-07-2024
Из-за комаров. Как-то было одно лето без комаров в 2010-х. Народ даже не понимал, как так? К слову одна бабушка во дворе той весной сказала, что комаров не будет. Не поверили ей, но действительно не было.
Да и в Краснодарах как-то сейчас не очень - +40+44 днём.
13:57:26 18-07-2024
Гость (13:39:08 18-07-2024) Из-за комаров. Как-то было одно лето без комаров в 2010-х. Н... хорошо там где вас нет.
13:59:46 18-07-2024
Гость (13:39:08 18-07-2024) Из-за комаров. Как-то было одно лето без комаров в 2010-х. Н... Комары и клещи - это бедствие, на природу из-за них не выйдешь. Народ бедный и/или злой. А в остальном - нормально, если работа есть.
14:22:02 18-07-2024
Гость (13:59:46 18-07-2024) Комары и клещи - это бедствие, на природу из-за них не выйде... То была шутка юмора. В природе всё взаимосвязано. Клещи не любят муравьев и дуст, а малина и вишня не любят муравьев. Комары не любят стрекоз и рефтамид. Мошке вроде и рефтамид по барабану. Любит она, сволочь, налетать по вечерам, когда стрекозы куда-то сваливают.
15:25:52 18-07-2024
Гость (13:39:08 18-07-2024) Из-за комаров. Как-то было одно лето без комаров в 2010-х. Н... В прошлом году не было комаров, не надо врать., вспоминатель не помнящий
15:40:08 18-07-2024
Гость (15:25:52 18-07-2024) В прошлом году не было комаров, не надо врать., вспоминатель... еще ковидное лето 2020 было теплое и безкомариное
14:05:25 18-07-2024
В других регионах нет маминой пенсии и Мария Ра, а значит, отправить жену работать не получится, придётся пахать самостоятельно, чтобы на пивас и сиги хватало после уплаты аренды за жильё.
14:10:48 18-07-2024
А в остальном - нормально, если работа есть.=======Еще бы платили, как в соседних регионах...
14:12:13 18-07-2024
Вот ведь писали,что миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в три раза. Сегодня написали, что в Алтайском крае кадровый дефицит заставляет работодателей все чаще рассматривать кандидатов подросткового возраста. Если не хотят уезжать, зачем тогда уезжают? Странное исследование....
14:21:48 18-07-2024
Вернулись на Алтай в 2010, жалею все время. Старший сын в этом году уехал в Москву, младший подрастет надеюсь тоже уедет и мы за ним. Ничего особо не меняется, выживание...
14:46:55 18-07-2024
Галина (14:21:48 18-07-2024) Вернулись на Алтай в 2010, жалею все время. Старший сын в э... И опять потом будете жалеть. Жалеть о пролитом молоке та еще привычка, если не образ жизни.
14:35:10 18-07-2024
Я мог бы уехать в Москву. Снять там хату и работать. Но мне лень. Лень суетиться. И самое главное - лень осваивать что-то новое и учиться. Мне здесь на еду хватает, дача есть, праворулька. Ну заработаю я на айфоны и новую машину, но владение ими принесет мне меньши приятных моментов чем ничегонеделание сейчас. А сейчас я отвернусь к стенке и буду водить пальцем по узору на ковре.
15:16:03 18-07-2024
Гость (14:35:10 18-07-2024) Я мог бы уехать в Москву. Снять там хату и работать. Но мне ...
Батенька,да вам романы писать впору.Стиль есть,над формой поработать.Глядишь в этом и будет призвание=доход)
17:39:49 18-07-2024
Гость (15:16:03 18-07-2024) Батенька,да вам романы писать впору.Стиль есть,над формо... Мне тоже понравилось глубоко осмысленное повествование жизни и хотелок будущего героя книги , написанной автором , якобы о себе,как представителе нынешней интеллигенции, повествование о жизни, её смысле ,своих желаниях и мечтах, о жизни, которая привела автора к пониманию, что он - "лишний человек". ( Шутка.Вспомнилась литература за 8 класс , когда изучали Онегина и Печорина .Не хватает мыслей о женщинах.У тех героев таких мыслей и действий было предостаточно.).
17:47:37 18-07-2024
Гость (14:35:10 18-07-2024) Я мог бы уехать в Москву. Снять там хату и работать. Но мне ...
по какому ковру чем водишь? у тебя дача есть а на даче всегда надо батрачить
17:16:54 18-07-2024
Вы напишите по годам. А если опрос проводили среди 60-80 летних то согласна!
19:42:42 18-07-2024
Конечно опрос был не среди молодежи,кто хочет чего то нового и интересного уже давно уехали с Алтая.Остались пенсионнеры и предпенсионеры в основном.Чего им менять то?
21:58:21 18-07-2024
Многие вернутся на Алтай из города, основанного на болотах. Это случится скоро. Будет великое переселение. На новом месте не смогут жить, вернутся назад. на родину.
12:34:01 19-07-2024
Уезжают все, у кого есть хоть какая-то возможность. Скоро Барнаули станет родиной Джамшутов и Ревазов.
22:18:00 19-07-2024
Уехала бы с большим удовольствием, но. Вопрос с жильем держит.
13:13:32 20-07-2024
Есть, такая пословица, Где Родился, там и пригодился.