Жители Алтайского края объяснили, почему не хотят уезжать из региона

Женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры

18 июля 2024, 13:11, ИА Амител

Мужчина с чемоданами / Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края, которые не хотят уезжать из региона, объясняют это нежеланием перемен и привязанностью к родным, выяснили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании СИБУР.

"10% респондентов из Алтайского края на предложение переехать в другой регион или город ради работы постараются отказаться от него (в целом по России – 16%), еще 1% готовы даже уволиться, чтобы остаться "дома" (в целом по РФ – 4%)", – говорится в исследовании.

Данные опросов / Инфографика: платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

Женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры (19% против 13%).

Наименее лояльны к переезду специалисты из сферы розничной торговли (26% постараются отказаться), рабочий персонал (24%) и водители (22%).

На вопрос, почему вы не стали бы менять регион проживания, большинство опрошенных алтайских работников выбрали варианты ответа: "здесь мне комфортнее всего, не хочу ничего менять" (44%) и "тут все мои родные и близкие, весь круг общения" (43%).